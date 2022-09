Honiara: Die Hauptstadt der Salomonen

Hafen Point Cruz in Honiara, Hauptstadt der Salomonen © Cindy Miller Hopkins / DanitaDel

Honiara ist die Hauptstadt der Salomonen. Sie liegt auf der Hauptinsel Guadalcanal und ist das Zentrum von Geschichte, Politik und Kultur des Inselstaates.

Honiara – Knapp 1000 kleine Inseln und Atolle bilden das Staatsgebiet der Salomonen. In der Hauptstadt leben rund 90.000 Einwohner, was etwa 15% der Bevölkerung der Salomonen entspricht.

Honiara: Geographie und wichtige Daten

Das Land der 1000 Inseln wird von rund 700.000 Einwohnern bewohnt. Etwa 20% der Bevölkerung lebt auf der Hauptinsel Guadalcanal. Hier leben die Menschen wiederum zur Hauptsache in der Hauptstadt Honiara. Mit 90.000 Einwohnern ist die Bevölkerung für eine internationale Hauptstadt vergleichsweise klein. Die Geschichte der Salomonen ist aber sehr interessant und gut dokumentiert. Die Fläche der Hauptstadt beträgt lediglich 22km², was einem Viertel der Fläche der portugiesischen Hauptstadt Lissabon entspricht.



Die Politik des Landes richtet sich noch heute in weiten Teilen an der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien aus und das Land ist Teil des Commonwealth of Nations. So ist das offizielle Staatsoberhaupt bis heute der englische Monarch. Vertreten wird er aktuell vor Ort von Generalgouverneur David Vunagi.



Das Klima in der Hauptstadt ist zwar tropisch, wird jedoch vom umgebenden Ozean etwas gemildert. Die Tagestemperatur liegt ganzjährig durchschnittlich bei 28 Grad Celsius mit minimalen Schwankungen. Die Inselgruppe ist jedoch trotz des Urlaubsklimas immer wieder im Zentrum von Naturkatastrophen. So rangiert das Land in der Südsee im Weltrisikobericht momentan auf Platz 2 auf der Rangliste der Länder mit dem höchsten Katastrophenrisiko.

Honiara: Entdeckung & Kolonialzeit der Salomonen

Bereits während der letzten Eiszeit kamen die ersten Siedler auf die Salomonen, die damals noch mit Papua-Neuguinea verbunden waren. Erst durch das Ende der Eiszeit und das damit verbundene Ansteigen des Wasserpegels der Weltmeere sind die Salomonen in Ihrer heutigen Form entstanden. Die frühesten, gesicherten Funde der Geschichte auf dem heutigen Staatsgebiet stammen von der Insel Guadalcanal auf der sich auch Honiara befindet. Diese sind mindestens 4500 Jahre alt und können keinem prähistorischen Volk zweifelsfrei zugeordnet werden.



Vom ersten europäischen Entdecker der Inselgruppe, dem Spanier Alvaro de Mendana, haben die Inseln im Jahr 1568 ihren Namen bekommen. Er nannte die Inseln damals nach dem reichen biblischen König Salomon ‚Islas Salomon‘, da er großen Reichtum auf den Inseln vermutete. Nach kurzer Begehung der Inseln entschied er sich zunächst zu seinem Ausgangspunkt Peru zurückzukehren. Jahre später kam er mit einer großen Gefolgschaft zurück und versuchte die Inseln zu kolonialisieren. Durch die damals unbekannten Krankheiten, die auf den Inseln kursierten und die schlechten Beziehungen zur Bevölkerung der Inseln kam ein Großteil der Besatzung ums Leben. Der Rest der Spanier zog sich zurück auf die Philippinen. Der Versuch der spanischen Kolonisation war gescheitert.



Ab dem späten 18. Jahrhundert wurde die Inselgruppe wieder vermehrt von europäischen Handelsschiffen angefahren. Mehrmals wurde ohne Erfolg versucht eine Handelskolonie zu etablieren. Seit den 1840er Jahren wurden durch die Briten immer mehr Einwohner der Salomonen als Arbeitssklaven auf die angrenzenden Kolonien Australien, Fiji und Samoa verschleppt. Im späten 18. Jahrhundert meldeten sowohl das Deutsche Reich, als auch die Briten Gebietsansprüche in der Südsee an. Im Jahr 1899 einigte die Politik sich auf eine Gebietsverteilung, in der die Deutschen Guinea bekamen und die Briten die Salomonen. Die Bevölkerung der Salomonen allerdings, konnte nie gänzlich von der neuen Politik der Briten überzeugt werden. So gab es immer wieder ungeahndete Morde an europäischen Siedlern auf dem Staatsgebiet. Der Administrator der Kolonie, William Bell, wurde 1927 von Mitgliedern eines salomonischen Urvolks ermordet.

Honiara: Zweiter Weltkrieg und Unabhängigkeit

Im Zweiten Weltkrieg kam auf den Salomonen immer wieder zu Kampfhandlungen zwischen den Alliierten und den Japanern. Die Bucht vor Honiara wird noch heute Eisengrund-Bucht genannt. Rund 50 Kriegsschiffe aus der Geschichte des Zweiten Weltkrieges liegen hier auf dem Grund des Meeres. Die meisten Kampfhandlungen fanden auf der heutigen Hauptinsel Guadalcanal statt, auf der die US-amerikanische Armee schließlich auch eine Militärbasis errichtete, aus der schließlich die heutige Hauptstadt Honiara hervorging. Da das Land, und besonders die ehemalige Hauptstadt Tulagi, im Krieg viel Schaden genommen hatte, entschied die britische Politik im Jahr 1952, dass man die Hauptstadt in die gut ausgebaute Militärbasis Honiara verlegen würde. Die Bevölkerung wuchs fortan stark in der neuen Hauptstadt, da man einen Großteil der Entwicklungshilfe für das Land hier investierte.



Im Jahr 1978 wurden die Salomonen von Großbritannien in die Unabhängigkeit entlassen, blieben aber dem britischen Empire erhalten. Man durfte aber nun eine eigenständige Politik verfolgen und Vertreter der Bevölkerung durften Entscheidungen treffen. Honiara blieb der Regierungssitz. Wie bei vielen anderen ehemaligen Kolonien kam es im Nachgang der Unabhängigkeit oftmals zu Unruhen in der Bevölkerung, die sich im Fall der Salomonen bis über das Jahr 2000 hinaus entluden.

Honiara: Politik

Auf den Salomonen gibt es 10 Gouvernements, wovon Honiara das kleinste ist. Der Honiara City Council verwaltet die Hauptstadt und die 9 anderen Verwaltungszonen beaufsichtigen die restlichen 997 Inseln des Staates. Die Bevölkerung wählt ihre Vertreter selbst und kann so die Politik der Stadt mitbestimmen. Verschiedene Staaten aus Europa und Australien unterstützen bei der Regierung. Der Bürgermeister wird vom Stadtrat gewählt und aktuell bekleidet Eddie Siapu im Amt.



Das offizielle Staatsoberhaupt ist derzeit König Charles III. von England. Dieser hat in seiner Vertretung einen Generalgouverneur in Person von Sir David Vunagi eingesetzt. Der ehemalige anglikanische Erzbischof von Melanesien bekleidet die Position seit 2015 und führt die Geschäfte im Sinne der britischen Monarchie. Seine Aufgaben sind einerseits repräsentativer Natur, andererseits spielt er aber auch eine Rolle in der Gesetzgebung. Er kann Minister, Richter und Diplomaten ernennen und seine Hauptaufgabe ist es darauf zu achten, dass die Interessen der Krone gewahrt bleiben. Dieser Posten ist eine Verbindung zur Geschichte der Kolonisation durch die Briten, der bis heute aufrechterhalten wird.



Der Premierminister des Landes ist Manasseh Sogavare und nimmt die Position als Regierungschef ein. Dieser ist dem Generalgouverneur unterstellt und führt das Tagesgeschäft der Politik. Alle wichtigen Institutionen der Politik befinden sich in der Hauptstadt Honiara.

Honiara: Wirtschaft & Tourismus

Da die britische Politik seit dem Zweiten Weltkrieg die Entwicklungshilfen für den Südsee Inselstaat hauptsächlich in der Hauptstadt Honiara investierten entwickelte sich hier die Wirtschaft deutlich schneller als in anderen Teilen des Landes. Der Hauptumschlagsplatz für Waren aller Art im Export und Import befindet sich in der Hauptstadt, genauso wie das Dienstleistungszentrum des Landes.



Der Tourismus ist wegen der Unruhen noch immer rückständig. Trotz traumhafter Strände und perfekten Klimabedingungen sind die Salomonen eins der am wenigsten besuchten Länder der Welt. Im Jahr 2019 besuchten lediglich 30.000 Touristen die Atolle des Inselstaates. Die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des Landes sind:

Der Honiara Stadtmarkt: Seit den 1950er Jahren existiert dieser Markt in der Hauptstadt. Der Markt hat seinen eigenen Zugang zum Meer, um die Qualität der verkauften Produkte aus dem Meer so frisch wie möglich zu erhalten.

Das Parlamentsgebäude: Das Parlamentsgebäude ist architektonisch wertvoll und auf jeden Fall einen Besuch wert.

Das Nationalmuseum: Hier können Exponate aus der salomonischen Geschichte angesehen werden. Die Ausstellung beinhaltet traditionelles Kunsthandwerk, archäologische Artefakte und alte Werkzeuge und Schriften der Bevölkerung.

Der Botanische Garten: Im Botanischen Garten von Honiara lassen sich schöne Spaziergänge in der Flora der Salomonen unternehmen. Sie sind angesiedelt im Garten der nationalen Kunstgalerie.