Im Italien-Urlaub: Kind aus Bayern stirbt nach Hornissenstich auf Agriturismo

Von: Johannes Welte

Ein neunjähriger Junge aus Nürnberg starb in Italien nach einem Hornissenstich. © Montage PantherMedia/zx6r92 - Pleul/dpa

Nach einem Hornissenstich in Norden Italiens ist ein Urlauberkind aus Nürnberg an den Folgen eines Hornissenstichs gestorben. Die Eltern gaben die Organe des Neunjährigen zur Transplantation frei.

Nürnberg/Costa Vescovato - Die schönsten Wochen des Jahres endeten für eine Familie aus Nürnberg in einem Drama: Die Franken hatten sich für den Sommerurlaub einen Bauernhof in den Hügeln der Gemeinde Costa Vescovato ausgesucht, eine Gemeinde in der Provinz Piemont am Rand der südwestlichen Po-Ebene. In Italien spricht man von Agriturismo, der dortigen Variante des Urlaubs auf dem Bauernhof.

Die Tragödie passierte auf einem Bauernhof in Costa Vescovato im Piemont (Italien) © Alessandro Vecchi Facebook

Eltern und Ärzte kämpften verzweifelt um das Leben des Jungen

Wie die Carabinieri erklärten, spielte das Kind, das mit seinen Eltern und einer sechsjährigen Schwester in Urlaub war, am Abend des 21. August im Picknickbereich des Bauernhauses unweit des Stalls, als ihm eine Hornisse in den Hals stach. Der Junge erlitt sofort vermutlich einen anaphylaktischen Schock, das Gift verursachte einen sofortigen Herzstillstand

Die Eltern wählten den Notruf und begannen umgehend, angeleitet von den Sanitätern, sofort mit der Herz-Druck-Massage. Als der Notarzt eintraf, setzte dieser die Reanimation fort. Nach einer Stunde begann das Herz wieder zu schlagen, das Kind wurde intubiert und in das Kinderkrankenhaus in der nahen Stadt Alessandria gebracht.

Zwei anderen Kindern aus Italien wurde mit den Organen ein zweites Leben geschenkt

Hier verschlechterte sich der Zustand aber wieder dramatisch, nach 48 Stunden trat der Hirntod ein. Die Ärzte erklärten den Eltern lau tgcom24, dass sie für den Kleinen nichts hätten tun können, selbst wenn der Stich nur wenige Meter vom Krankenhaus entfernt stattgefunden hätte. Die Eltern stimmten der Spende der Organe ihres Sohnes zu, was noch am Abend des Todes des Jungen geschah.

Das Herz des Buben wurde laut tg24.sky.it entnommen und einem anderen Kind im Krankenhaus in Bologna transplantiert. Beide Lungenflügel wurden einem weiteren Kind im Krankenhaus von Padua gespendet. Die Nieren wurden am Freitag in Turin einem Mann und einer Frau eingepflanzt.

Die Leber wurde einem erwachsenen Patienten aus dem Piemont transplantiert, der an einer Leberzirrhose litt und wegen einer chronischen hepatischen Funktionsstörung des Gehirns, die ihn stark einschränkte, in Turin behandelt wurde. Die Operation dauerte zwölf Stunden lang. Somit wurde zwei Kindern und drei erwachsenen Patienten ein neues Leben geschenkt.

