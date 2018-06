18-Jähriger fährt mit zwei Freunden im Auto ans Meer - dann macht er einen fatalen Fehler

Ein junges Leben ist ausgelöscht, zwei junge Erwachsene sind schwer verletzt. Ein schrecklicher Unfall in Sachsenburg (Österreich) schockiert Nordhessen.

Gudensberg - Es ist ein schöner Dienstagnachmittag (26.Juni 2018), als ein 18-Jähriger aus Gudensberg (Nordhessen) mit einer 16-jährigen Freundin und deren 18-jährigem Bruder auf der B100 bei Sachsenburg (ca. 1300 Einwohner) in Österreich unterwegs ist, wie extratipp.com* berichtet. Die Sicht ist klar, die Straßenverhältnisse normal. Die jungen Menschen wollen ans Meer und einen schönen Tag in der Sonne verbringen. Sie sind auf der B100 in Richtung Spittal an der Drau unterwegs. Doch ihr Ziel werden sie nie erreichen!

Tödlicher Unfall bei Sachsenburg: 18-Jähriger aus Gudensberg am Steuer

Denn der 18-jährige Fahrer zieht mit seinem Skoda plötzlich nach links, der Wagen gerät auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei in Österreich berichtet. Zur gleichen Zeit ist ein 40-Tonner auf der Gegenfahrbahn unterwegs - es passiert: Der 41-jährige Brummi-Fahrer aus Arnoldstein kann nicht mehr bremsen, er kracht frontal gegen das Auto der jungen Erwachsenen. Der 18-Jährige am Steuer hat keine Chance, er stirbt im völlig demolierten Wrack seines Skodas auf der B100.

Tödlicher Unfall bei Sachsenburg: Schwester und Bruder ins Klinikum geflogen

Die Feuerwehren aus Sachsenburg, Möllbrücke, Kleblach-Lind und Obergottesfeld rasen zum Unfallort. Sie schneiden das Geschwisterpaar lebend aus dem Wrack. Die 16-Jährige und ihr 18-jähriger Bruder werden von den Notarzthubschraubern „RK1“ und „Christophorus 7“ ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Der Brummi-Fahrer bleibt unverletzt.

Der Zustand der 16-Jährigen sei am Mittwoch stabil gewesen, der Bruder hingegen kämpft auf der Intensivstation um sein Leben, wie örtliche Medien berichten. Was genau zu dem schrecklichen Unfall geführt hat, muss nun die Polizei ermitteln.

Matthias Kernstock

