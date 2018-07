Horror: Spaziergänger geht in den Wald und kehrt nicht wieder zurück

Großes Drama im Taunus! Ein Spaziergänger macht sich auf den Weg in den Wald - doch aus dem kommt er nicht wieder raus.

Bad Soden - Dramatische Szenen spielten sich am Montagabend im einem Wald in der Nähe von Bad Soden im Taunus ab, wie extratipp.com* berichtet. Ein 86-jähriger Mann ging im Altenhainer Wald spazieren - doch ohne die Hilfe von der Polizei und seinem Sohn wäre der Mann nicht mehr zurückgekehrt.

Während seines Spazierganges in dem Wald stürzte der 86-Jährige einen Abhang herunter - aus eigener Kraft schaffte er es nicht mehr, aufzustehen. Das teilte die Polizei in der Nacht auf den Dienstag mit. Der Grund: Bei dem Sturz zog sich der Spaziergänger mehrere Knochenbrüche zu.

Spaziergänger geht in den Wald - und schafft es ohne die Polizei nicht mehr raus

Zu seinem großen Glück hatte er sein Handy dabei und konnte seinen Sohn erreichen - der alarmierte gegen 20:15 sofort die Polizei. Mit einem großen Aufgebot an Rettungskräften wurden alle Waldwege um den kleinen Kurort Bad Soden abgesucht. Sogar ein Hubschrauber kreiste in der Luft um den 86-Jährigen schnell ausfindig zu machen. Doch die Suche blieb zunächst erfolglos.





Spaziergänger liegt hilflos unter Fichten im Wald - Polizeischüler findet ihn

Während der hilflose Mann verletzt am Boden lag, blieben die Polizisten am Telefon bei ihm. Währenddessen konnten Fachleute durch das Handy des Verletzten einen ungefähren Standort bestimmen - am Ende der Suche war es ein Polizeischüler der den Mann fand: Er lag einige Meter entfernt eines Waldweges unter Fichten.

Mit einer Trage wurde der verletzte und erschöpfte Spaziergänger aus dem Wald geholt und in ein Krankenhaus gebracht.

