Seltenes Naturphänomen steht an: Fotografen strömen zu „Feuer-Wasserfall“ in Kalifornien

Von: Christoph Gschoßmann

Nein, das ist keine Lava, sondern Wasser: Eine Aufnahme eines seltenen „Feuer“-Moments des Horsetail Falls im Yosemite-Nationalpark. © Douglas A. Holck / imago

Es sieht täuschend echt aus wie ein Strom aus Lava, der aus der Oberfläche tritt - doch es ist perfekt ausgeleuchtetes Wasser. Dieses Naturphänomen steht in Kalifornien auch in diesem Jahr an.

München / Yosemite - Ein Wasserfall aus Feuer: Was klingt wie ein Zauberspruch aus einem Fantasy-Roman, ist ein reales Phänomen, das im kalifornischen Yosemite-Nationalpark in den Vereinigten Staaten von Amerika auftritt. Der Horsetail Fall wirkt zu ganz bestimmten Bedingungen so rot, dass er bei seinem Sturz aus 450 Metern Höhe glüht wie Lava.

Die Fotografen strömen im auch in diesem Februar geradezu in den Park, um die wenigen Minuten im Jahr einzufangen, die sich der Horsetail Fall - zu Deutsch Pferdeschwanz-Wasserfall - feurig-orange färbt. Der Fall trägt daher auch den Beinamen „Firefall“ - Feuerfall. Doch das seltene Schauspiel besteht nicht aus Flammen, sondern braucht andere „Zutaten“, um hervorgelockt zu werden. Eine davon ist das richtige Licht, das für die optische Illusion sorgt.

Ausschlaggebend ist der Sonnenstand an der Felsenformation El Capitan. Fünf bis 15 Minuten vor Sonnenuntergang muss der Himmelskörper den Wasserfall aus dem perfekten Winkel anstrahlen. Das ginge nur im Februar, und im Oktober. Im zehnten Monat jedoch ist es für den Wasserfall zu trocken - bleibt also nur der Februar, genauer gesagt die zweite Februarhälfte.

Jahreszeit, Sonne, Wolken, Niederschlag, Temperatur: Alles muss mitspielen für den „Firefall“

Auch das Wetter muss mitspielen: Die Sonne muss das Wasser direkt anstrahlen, also bei klarem Himmel. Selbst eine kleine Wolke könnte den Effekt ausbleiben lassen. Eine weitere Zutat ist das Wasser, und das muss zuvor in Form von Schnee gefallen sein., damit sich der saisonale Wasserfall bildet. Auch die richtigen Temperaturen sind wichtig. Auch die Temperaturen sind wichtig. Nachts muss es frieren, tagsüber aber sind leichte Plusgrade essenziell, damit der Schnee schmilzt.

Doch wie lange ist das Phänomen noch zu bestaunen? Durch den Klimawandel wird es trockener. In weiten Teilen des Landes herrscht große Dürre, und das trotz Rekordniederschlägen. (cgsc)

