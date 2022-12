Live im TV: Präsident des Südsudan macht sich bei Nationalhymne in die Hose

Missliche Lage

Der Präsident des Südsudan, Salva Kiir Mayardit, konnte während einer Zeremonie nicht mehr an sich halten. Die Bilder gehen nun um die Welt.

Juba - Als er an sich herabblickt, hat der Kameramann schließlich Erbarmen und schwenkt das Gerät weg vom Präsidenten des Südsudan, das sich 2011 vom Sudan lossagte. So endet eine für Salva Kiir Mayardit, den Präsidenten des Südsudan, wohl durchaus unangenehme Szene im Live-TV des Landes. Vor laufenden Kameras konnte der 71-Jährige seinen Harndrang offenbar nicht mehr kontrollieren.

Präsident in misslicher Lage: Salva Kiir Mayardit macht sich live im TV in die Hose

Geschehen sein soll das Malheur bereits am Dienstag, als Salva Kiir Mayardit bei der feierlichen Eröffnung einer neuen Straße anwesend war. Das berichtet unter anderem die englische Dailymail. Zu diesem Anlass wurde auch die Nationalhymne des 2011 gegründeten Sudsudan gespielt. Als eine Blaskapelle beginnt, die Hymne zu spielen, greifen sich die anwesenden Würdenträger und Militärs mit der rechten Hand an die linke Brust. So auch der Präsident, der als einer der wenigen Besucher der Zeremonie eine Corona-Maske trägt.

Our president Salva Kiir Mayardit putting South Sudan on the news for all the wrong reasons. 😭😭💀💀 pic.twitter.com/lPh0WglNzw — Nasir 🤴🏾🇸🇸 (@EastAfricanPri1) December 14, 2022

Dann beginnt sich auf seiner hellgrauen Anzughose an der Innenseite des linken Beins eine dunkle Linie zu bilden. Später entsteht sogar eine kleine Pfütze an den Füßen des Präsidenten.

Als Präsident an sich herabblickt, hat Kameramann endlich ein Einsehen

Dieser bleibt zunächst unbeirrt stehen. Doch dann scheint auch er etwas zu bemerken und blickt an sich herunter. Das ist spätestens der Moment, an dem auch der Kameramann die missliche Lage des Staatsoberhauptes erkennt. Schnell schwenkt er das Bild nach rechts und der Präsident ist nicht mehr zu sehen. Allerdings ging das nicht schnell genug. Zumal das Event nach Angaben des Kuriers live im TV gesendet wurde. Und so verbreitete sich das Video der Szene rasend schnell in den sozialen Medien.

Dem Bericht des österreichischen Mediums nach schlägt sich Salva Kiir Mayardit des Öfteren mit Harnwegsinfekten herum. Das könnte der Hintergrund zu den aktuellen Bildern sein.