Schlimme Hotel-Attacke in Italien-Urlaub: Ö3-Moderatorin meldet sich tief gezeichnet und äußerlich verändert

Von: Maximilian Kettenbach

Ö3-Moderatorin Elke Rock gezeichnet von der Attacke eines Mannes im Hotel in Italien (li.) und mit neuem Look rund einen Monat später. © Instagram Elke Rock

Nachdem sie von einem Mann in ihrem Italien-Hotel angegriffen wurde, nahm sich Moderatorin Elke Rock eine Auszeit. Die Österreicherin zeigt sich aber kämpferisch.

Lignano – Es waren fürchterliche Schilderungen, die Ö3-Radiomoderatorin Elke Rock im Mai über ihren Instagram-Account veröffentlichte. Im kleinen und eigentlich sehr beschaulichem Lignano, einem Badeort an Italiens Adria-Küste, hatte Rock mit ihrem Sohn geurlaubt. Als sie der hochexplosive Streit eines Paares im Hotelzimmer nebenan um den Schlaf brachte, beschloss sie zu schlichten. Am Ende war sie es, die von dem Mann gewürgt wurde.

„Zum ersten Mal fühle ich selbst, wie schrecklich tief der Schock sitzt, wenn man als Frau männliche Gewalt erfahren mus“, schrieb sie damals. Diesen Schock trägt sie noch heute mit sich herum. „Finding my way back into life“, verkündete die 40-jährige Österreicherin nun wieder über Instagram ihren Fans. Doch der Weg in die Normalität scheint nicht ganz einfach. Sie gibt berührende Einblicke in ihr Seelenleben.

Ö3-Moderatorin Elke Rock macht Attacke in Italien-Urlaub öffentlich

„Nachdem, was mir in meinem Urlaub im Mai passiert ist, war eine längere Auszeit für mich nötig. Letzten Freitag bin ich das erste Mal wieder on air gewesen und ja, es war sehr holprig und es fiel mir bei Gott nicht so leicht wie davor. Auch wenn nach außen hin alles happy erscheint - ich arbeite jeden Tag daran, das Geschehene zu verdauen“, gesteht sie.

Elke Rock sucht nach Ablenkung, war - wie auch den Fotos zu entnehmen ist - mit ihrem Bruder beim Schießtraining, reitet viel. „Ich mag den Schießsport, vielleicht mach’ ich doch irgendwann Biathlon“, meint sie zwinkernd.

Ö3-Moderatorin Elke Rock mit neuem Look

Mittlerweile hat sie sich sogar von ihrer blonden Mähne getrennt und die Haare auf Schulterlänge gekürzt. Elke Rock geht nun viel laufen und spazieren. „Meine Therapeutin sagt, dabei werden beide Gehirnhälften aktiviert und es lässt sich ein Trauma, wie in meinem Fall, besser verarbeiten.“ Außerdem seien die Pferde ihre Therapie. „Dort bin ich im Moment und vergesse die Welt um mich herum.“ Auch Zuhause habe sie Stabilisierungstechniken.

Die Österreicherin geht ganz offen mit ihren Problemen um. Sie habe festgestellt, dass sich solche Erlebnisse „auch in unserem Körper festsetzen, also habe ich mir auch hier Unterstützung geholt“. Dann hat sie noch einen Rat an ihre Fans. „REDEN hilft wirklich. Mit Freunden, mit einer professionellen Therapeut:in. Ich kann nur jedem/jeder, die Ähnliches erfahren hat, raten: Sprecht es an und aus! Redet darüber! Das hilft soviel mehr als man zu Beginn glaubt!“

Rock darf auf Unterstützung ihrer Fans zählen

Rocks Follower stärken ihr den Rücken. „Come back stronger“, heißt es in den Kommentaren. Oder: “Was dir da passiert ist, hat mich sehr betroffen gemacht Ich wünsche dir, dass es bald wieder back to normal geht.“ Gerade die Offenheit ringt vielen jede Menge Respekt ab: „Das wird vielen Personen helfen, die sich nicht trauen zu reden. Danke für deine Worte.“

„Step by step wird es jeden Tag ein bisschen leichter! Und jeden Tag kommt ein bisschen von der eigenen Kraft wieder zurück“, berichtet sie. Die Unterstützung ihrer Fangemeinde ist der Radiomoderatorin dabei sicher.