YouTuber wäscht seinen Hummer bei minus 40 Grad – was dann passiert, lässt alle staunen

Auto waschen bei Minustemperaturen, geht das überhaupt? Die Jungs der russischen Auto-Crew „Garage 54“ haben sich dafür jetzt an ein Experiment gewagt – das so gewagt wie lustig ist.

Novosibirsk (Russland) – Schneematsch, Dreck und Regen im Winter haben Spuren an unseren Autos hinterlassen, weshalb viele Besitzer bereits den Frühjahrsputz planen. Dann wird der eigene Pkw wieder gründlich gereinigt und auf Hochglanz poliert. Schließlich ist es im Winter zu kalt, das Wasser würde an Türgummis & Co. schnell festfrieren, oder? Das wollten jetzt die Auto-Tuner um Vladimir aus dem russischen Novosibirsk testen. Die Stadt in Sibirien steckt im Gegensatz zu uns noch immer im tiefsten Winter, an den meisten Tagen hat es bis zu minus 40 Grad Celsius! Und weil die Jungs der „Garage 54“ dafür bekannt sind, auch die verrücktesten Autostunts, die sich sonst keiner traut, auszuführen oder schon mal ein Auto mit Instant-Nudeln zu reparieren, haben sie sich an diese Wasch-Challenge gewagt.

Dazu besprühen sie einen Hummer von oben bis unten mit pinker Seife – und tatsächlich: Nur kurz danach ist die Schicht bereits am Wagen festgefroren, wie 24auto.de berichtet. Tuner Vlad findet das so witzig, dass er weitere Schichten draufpackt. Zwei Tage geht die Prozedur, danach sind die Formen des Hummer kaum mehr zu erkennen. Stattdessen sieht der Geländewagen durch die unregelmäßige Struktur wie ein riesiges Barbie-Spielzeugauto aus Styropor aus! Und damit auch die Stadt etwas zu schauen hat, will Vlad mit einem Kumpel durch die Gegend fahren. Doch zuerst muss das Team dort, wo Fenster, Windschutzscheibe und Türen sind, Seifenstücke behutsam rausbrechen, damit sie überhaupt einsteigen bzw. rausschauen können. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.