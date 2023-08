Tropensturm „Idalia“ fegt Richtung Florida – „lebensbedrohliche Sturmfluten“ drohen

Von: Teresa Toth

Windböen, Regenschauer und Sturzfluten: Der Tropensturm „Idalia“ ist auf dem Weg nach Florida und könnte dort mit der Stärke eines Hurrikans für Verwüstung sorgen.

Tallahassee – Florida muss sich auf einen verheerenden Tropensturm gefasst machen. Nachdem zuletzt Kalifornien unter Erdbeben und Sturzfluten gelitten hatte, fegte am Sonntag (27. August) der Tropensturm „Idalia“ mit einer Windgeschwindigkeit von 65 Kilometern durch die Karibik. Starke Regenschauer und Windböen trafen Mexiko. Deutlich dramatischer könnte die Lage allerdings an der Westküste Floridas werden. Das Hurrikanwarnzentrum NHC (National Hurricane Center) in den USA warnt vor „lebensbedrohlichen Sturmfluten“.

Ab Dienstag bestehe in Florida ein erhöhtes Risiko für schwere Unwetter

Die Intensität des Tropensturms nehme auf seinem Weg über den Golf von Mexiko weiter zu, sodass er Florida mit der Stärke eines Hurrikans treffen könnte. Ab Dienstag (29. August) bestehe laut NHC ein erhöhtes Risiko für schwere Unwetter. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch müssen sich Bewohner der Westküste auf Sturzfluten und Überschwemmungen einstellen.

Erst kürzlich traf der Tropensturm „Hilary“ Kalifornien und sorgte für heftige Unwetter mit Überschwemmungen. © Ana Ramirez/dpa

Auch in den beiden Staaten North Carolina und South Carolina könne sich der Tropensturm „Idalia“ bemerkbar machen. Starke Regenfälle können hier von Mittwoch bis Donnerstag (30. August) zu Sturzfluten führen, warnt das NHC. In Kuba würden bereits ab Montagabend orkanartige Winde wüten. Im Westen drohen Sturzfluten, Überschwemmungen und Erdrutsche.

Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Gebiete sollen Anweisungen der Behörden befolgen

Das NHC hat offizielle Warnungen für die betroffenen Gebiete ausgesprochen. Die Bewohner:innen werden aufgefordert, die aktuellen Vorhersagen zu verfolgen und sich an die Anweisungen der Behörden zu halten. Ein US-Forscher warnt, dass es in Zukunft immer mehr „Superstürme“ geben könnte.

Unwetter wüten auch in Deutschland. Besonders im Süden besteht laut Experten Hochwassergefahr. (tt)