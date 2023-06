Bitte der Braut ignoriert: Kleid der Brautjungfer sorgt auf Hochzeit für Skandal

Von: Michelle Mantey

Hochzeitsgäste sollten kein Weiß, kein Schwarz, kein Rot tragen, doch eine Brautjungfer wird wegen einer ganz anderen Farbe von der Hochzeit ausgeschlossen.

Kassel – Hochzeitstrends verändern sich stetig, es gibt jedoch bestimmte Regeln und Bräuche, die sich in den vergangenen Jahren nicht geändert haben. Hochzeitsgäste sollten kein Weiß, Creme oder Beige tragen, denn diese Farben sind der Braut vorbehalten. Auch Schwarz und Rot sind für die meisten ein Tabu. Doch einige Bräute haben besondere Anforderungen an ihre Gäste: Nun wurde eine Brautjungfer wegen ihres lilafarbenen Kleides von der Hochzeit ausgeschlossen.

Über 1.000 Menschen haben sich an der Diskussion um das lilafarbene Brautjungfernkleid beteiligt. Auf der Social-Media-Plattform Reddit teilte die 31 Jahre alte Braut ihre Geschichte und klagte über ihre Brautjungfer, die sie „Anna“ nennt. Seit Dezember letzten Jahres plante das Hochzeitspaar jedes Detail ihres großen Tages. Dabei widmeten sie das Hochzeitsmotto „Ozean“ der Braut und ihrer Familie, die in der Nähe des Ozeans leben. Daher forderten sie ihre Brautjungfern dazu auf, die Farben Blau, Coral-Pink oder Pastellgrün zu tragen. Doch eine Brautjungfer wollte sich dem Wunsch des Brautpaares nicht beugen.

Braut wirft trauernde Brautjungfer wegen Farbe des Kleides von Hochzeitsfeier

Dabei hat die Farbwahl für die Brautjungfer eine ganz persönliche Bedeutung: Ihre Mutter war zum Jahresbeginn gestorben. Da die Lieblingsfarbe ihrer Mutter Lila war, wollte sie mit ihrem Kleid an sie gedenken. Bereits Wochen vor der Hochzeit bat Anna die Braut an ihrer Hochzeit lila tragen zu dürfen. Doch die Braut lehnte ihre Bitte ab und wies Anna darauf hin, dass sie mit dem Hochzeitsthema und den Farben an ihre eigene Familie gedenken wolle. Auf weitere Nachrichten der Braut reagierte die Brautjungfer nicht mehr. Ob sich die Geschichte genau so abgespielt hat, lässt sich natürlich nicht zweifelsfrei nachweisen. In der Reddit-Community wird das Thema jedoch eifrig diskutiert.

Dass Hochzeiten nicht nur für das Brautpaar, sondern auch für Gäste sehr emotionell werden können, zeigt ein Fall aus Bayern. Ein Gast schlug den Bräutigam nieder und löste so einen Polizeieinsatz aus. Auch in den Kommentarspalten auf Reddit diskutieren die Leser über das Unverständnis der Braujungfer Anna. Eine Nutzerin schreibt: „Wenn sie unbedingt die Farbe tragen wollte, hätte sie als Brautjungfer zurücktreten können. Als Gast könnte sie ohne Probleme Lila tragen.“ Ihr Beitrag erhält Zustimmung von knapp 24.000 Likes. Die Brautjungfer sah das jedoch offenbar anders.

Nur vier Wochen vor der Hochzeit schickte sie der Braut Bilder von lilafarbenen Kleidern. Die Braut konnte ihren Augen nicht trauen und wies ihre Brautjungfer erneut auf das Hochzeitmotto hin. Diese habe sie dann jedoch blockiert. Als dann die Hochzeit kam, schockierte die Brautjungfer das Brautpaar: Sie trug trotz Bitten der Braut ein lilafarbenes Kleid. Das wollte die Braut nicht hinnehmen und stellte ihr Brautjungfer vor die Wahl: „Entweder musst du dich umziehen oder gehen.“

Brautjungfer ignoriert Bitten der Braut und wird von Hochzeit ausgeschlossen

Daraufhin soll die Brautjungfer zu schreien und die Braut sowie ihre Familie als selbstsüchtig bezeichnet haben. Noch nach der Hochzeit soll die Braut Nachrichten von ihrer Brautjungfer und Freunden der Brautjungfer erhalten haben, die ihre Entscheidung nicht nachvollziehen konnten, sie von der Hochzeit auszuschließen. Aber die meisten Reddit Nutzer schließen sich aber der Meinung der Braut an: „Es war deine Hochzeit. Keine Gedenkfeier an ihre Mutter.“

Andere finden, die Brautjungfer hätte ihrer Mutter auch anders auf der Hochzeit gedenken können. Ein Nutzer kommentiert: „Sie hätte lila Unterwäsche oder sogar lila Nagellack tragen können... etwas Kleines, aber nicht zu Auffälliges, das nicht vom Gesamtthema ablenkt und nicht zu sehr stört.“ Weitere Nutzer finden ebenfalls, dass sich sowohl der Kleiderwunsch der Braut als auch der Brautjungfer hätte vereinen können, so heißt es in einem Kommentar: „Außerdem hätte sie für die Hochzeit die gewünschte Farbe tragen sollen und beim Empfang ihr Wunschkleid tragen können.“ In einem Kommentar schreibt die Braut selbst, dass sie und die ausgeladene Brautjungfer erstmal Absatand voneinander genommen haben. (mima)

