Bäuerin erwischt 18-Jährigen mit Toilettenpapier im Pferdestall - auf dem Revier macht er ein widerliches Geständnis

Im US-Bundesstaat Alabama sorgt ein 18-Jähriger für Angst und Schrecken bei Pferdebesitzerin. Daniel B. soll sich mehrfach an einem Pferd vergangen haben und das Tier vergewaltigt haben. Die Details sind entsetzlich.

Montgomery - Wie diebritische "The Sun" berichtet, erwischte ein Ehepaar aus dem US-Bundesstaat Alabama am Wochenende den 18-Jährigen bei seinen sexuellen Handlungen in ihrer eigenen Scheune. Der Hund bellte plötzlich mitten in der Nacht, die Farmerin Francine Janes und ihr Mann wurde wach, sahen im Stall nach. Dort erwischte das Ehepaar den Mann, der zunächst angab, Stute Polly nur streicheln zu wollen. Doch die Stute wirkte verstört, Daniel V. wurde festgenommen.

Auf dem Revier gestand Daniel B. schließlich, sich 10 Mal an der 20 Jahre alten Stute vergangen zu haben. „Wir haben zuvor immer wieder Toilettenpapier in der Scheune gefunden und uns schon gewundert“, so Francine gegenüber dem Sender „NBC15“.

Daniel B. muss sich nun wegen sexuellem Missbrauch von Tieren und Hausfriedensbruch vor Gericht verantworten.



Matthias Kernstock