Auf Mallorca: Immobilienmogul kauft Hafenfestung zum „Schnäppchenpreis“ von gut 62 Millionen Euro

Von: Anna Lorenz

Teilen

Der norwegische Immobilien-Milliardär Ivar Tollefsen (61) erwarb kürzlich die historische, mallorquinische Festung „La Fortaleza“ in Port de Pollença für 62 Millionen Franken. Was passiert nun mit dem Kulturgut?

Port de Pollença – Der Traum vom Eigenheim rückt für viele Bürger aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage in weite Ferne. Der Norweger Ivar Tollefsen hingegen besitzt als Immobilienunternehmer schätzungsweise 26.000 Wohnungen rund um den Globus – allein 19.000 davon soll seine Firma Heimstaden Bostad AB in Deutschland erworben haben. Als Privatresidenz hat der 61-Jährige sich nun eine ehemals bewehrte Festung auf Mallorca auserkoren – Kostenpunkt einem Bericht zufolge: Mehr als 62 Millionen Euro.

Mallorcas Festung „La Fortaleza“ in Port de Pollença: Von Piratenzeit bis Partystimmung

Ursprünglich zur Abwehr von Piraten gebaut, hat die Festung „La Fortaleza“ seit dem 17. Jahrhundert einiges erlebt. Anfang des 20. Jahrhunderts kaufte der argentinische Maler Roberto Ramaugé das Anwesen, in den 1920er- und 30er-Jahren wurde es zur Künstlerresidenz. 1936 im Zuge des spanischen Bürgerkrieges militärisch konfisziert, ging das Gebäude 1984 an die Erben Ramagués zurück. In der Folgezeit gelangte es für 650 Millionen Peseten (heute umgerechnet etwa vier Millionen Euro) in das Eigentum des Bankers John Ogden.

Die Festung „La Fortaleza“ im mallorquinischen Port de Pollença. (Archivbild) © CATI CLADERA GRAF1750 20191017-637069276612474703 / IMAGO / Agencia EFE

2008 wurde die Immobilie für 100 bis 120 Millionen Euro auf dem Markt angeboten, ohne dass sich ein Käufer fand. Auch eine Offerte an die mallorquinische Regierung zu einem Preis von 16,5 Millionen Euro blieb erfolglos. 2011 erwarb der Finanzier James Lupton den Komplex für schätzungsweise 40 Millionen Euro. Auf dem prunkvoll hergerichteten Areal wurden seitdem diverse Filmdrehs und Trauungen durchgeführt – auch die Hochzeit von Tennisstar Rafael Nadal und Maria Francisca Perelló fand 2019 dort statt.

Milliardär Ivar Tollefsen kauft „La Fortaleza“ zum „Schnäppchenpreis“

Weitläufig erstreckt sich der prunkvolle Garten über die Halbinsel. (Archivbild) © CATI CLADERA GRAF1541 20191017-637069079714393799 / IMAGO / Agencia EFE

62 Millionen Franken (umgerechnet 62.861.800 Euro) soll Tollefsen für die Halbinsel mit den üppigen Außenanlagen und dem denkmalgeschützten Gebäude bezahlt haben, wie das Schweizer Boulevardblatt Blick berichtet. Eine mehr als stattliche Summe, die allerdings gerade einmal etwas mehr als ein Zehntel des Vermögens Tollefsens ausmacht.

Der Norweger befindet sich auf Platz 804 der Forbes-Liste und verfügt über 5,4 Milliarden Euro. Der 61-Jährige hat bereits mehrere Antarktis-Expeditionen bestritten und konnte 2009 bei der Rallye Dakar den vierten Platz belegen. Die Renovierungsarbeiten an „La Fortaleza“ sollen bereits begonnen haben – ehe Tollefsen dort einzieht, steht das Anwesen weiter für Veranstaltungen zur Verfügung, wie es heißt.