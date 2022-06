Experten über Corona-Szenario einig - Immunologe warnt vor BA.5 und drängt auf Maßnahmen

Von: Bettina Menzel

Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI), steht in einem Labor. Der Experte geht davon aus, dass sich die Corona-Variante BA.5 auch hierzulande durchsetzt (Archivbild). © picture alliance/dpa/Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo) |

In Deutschland wird sich nach Ansicht von Experten die Corona-Variante BA.5 durchsetzen. Es sind demnach gezielte Maßnahmen nötig, um der nächsten Corona-Welle im Herbst zu begegnen.

Dortmund - In Portugal ist BA.5 bereits die vorherrschende Variante des Coronavirus. Erstmals wurde sie in dem kleinen Land auf der iberischen Halbinsel Ende März nachgewiesen, mit Stand von Juni 2022 ist sie für rund 87 Prozent aller registrierten Neuinfektionen verantwortlich. Das geht aus Daten der portugiesischen Gesundheitsbehörde hervor. Eine ähnliche Entwicklung erwarten Experten auch in Deutschland - und nennen schon jetzt gezielte Corona-Maßnahmen für den Herbst.

Coronavirus: Einer von 20 Fällen geht auf die BA.5-Variante zurück - Tendenz steigend

Die Corona-Zahlen in Deutschland sind aktuell (Stand: 8. Juni) relativ konstant. Einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen könnte es aufgrund der BA.5-Variante des Coronavirus geben. Diese gilt als ansteckender und könnte möglicherweise der Immunantwort entkommen, sagen Experten. „Wir wissen ja, dass Omikron sehr ansteckend ist. Aktuell ist bei uns die Variante BA.2 vorherrschend und BA.5 ist noch mal ein Ticken ansteckender und deshalb kann sich BA.5 auch bei uns durchsetzen“, erklärte der Immunologe und Professor an der Universität Dortmund, Carsten Watzl, im Gespräch mit Bayern 2. Laut Watzl könnte die Anzahl der Neuinfektionen bereits im Sommer relativ hoch liegen.

Rund 5,2 Prozent der positiv getesteten Fälle in Deutschland gehen auf die BA.5-Variante zurück - also einer von zwanzig Fällen. Zum Vergleich: Die BA.2-Variante hat einen Anteil von rund 93 Prozent, wie aus Daten des RKI von Ende Mai hervorgeht. Allerdings kletterten die Zahlen schnell: In der Woche ab 2. Mai lag der Anteil der BA.5-Variante noch bei 1,2 Prozent, eine Woche später bereits bei 2,5 Prozent. Dabei gibt es regional Unterschiede. Im süddeutschen Raum entspricht der Anteil von BA.5 laut Angaben des Testlabors Becker bereits 15,3 Prozent.

Coronavirus-BA.5: Das sagen Lauterbach, Ciesek und Co. zur BA.5-Entwicklung in Deutschland

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) warnte kürzlich davor, dass die Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 zu einem Wiederanstieg der Fallzahlen führen könnten. In Portugal hat sich diese Prognose bereits bewahrheitet - und das obwohl das Land eine der höchsten Impfquoten weltweit hat.

Experten sind sich auch bezüglich der Entwicklungen von Omikron in Deutschland einig. So teilte die Virologin Sandra Ciesek über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass sie davon ausgehe, dass sich BA.5 oder BA.4 in Deutschland durchsetzen werden. „Insbesondere wenn die vorherige Infektion beziehungsweise Impfung schon länger zurückliegen, kann man sich wieder mit BA.4 und BA.5 infizieren“, so die Einschätzung der Expertin.

Bundesgesundheitsminister und Epidemiologe Karl Lauterbach (SPD) sieht diese beiden Varianten ebenfalls in Deutschland „auf dem Vormarsch“. Zudem zeige sich in Portugal leider, dass mit der BA.5 Omikron-Variante auch die Sterblichkeit wieder steige, so Lauterbach weiter. „Im Herbst müssen wir darauf vorbereitet sein“, lautet das Fazit des SPD-Politikers.

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, rechnet laut einem Interview mit der Rheinischen Post ebenfalls damit, dass sich die Omikron-Variante BA.5 in Deutschland durchsetzen könnte.

Nächste Welle? Stimmen Sie mit ab.

Coronavirus-Variante BA.5: Diese Maßnahmen schlagen Experten vor

Indes hat Immunologe Carsten Watzl empfohlen, die Vorbereitungen auf die Corona-Welle im Herbst schon jetzt (Juni 2022) zu beginnen. Seiner Ansicht nach ist eine Impfung weiterhin der wirksamste Schutz vor einem schweren Verlauf. „Wer eine Dreifach-Impfung bekommen hat und sonst gesund ist, muss keine große Angst vor diesem Virus mehr haben“, erklärte der Experte gegenüber Bayern 2. Respekt solle man aber weiterhin haben, riet Watzl. Unklar sei , ob eine vierte Impfung für Menschen mit erhöhtem Risiko schon jetzt sinnvoll sei - oder besser erst im Herbst mit einem angepassten Impfstoff.

Daten hierzu würden in den kommenden Wochen vorliegen, so der Immunologe. Watzl drängte außerdem auf eine Maskenpflicht - etwa in Apotheken, beim Einkaufen oder in Pflegeeinrichtungen. Dabei gehe es besonders um jene Orte, an denen Menschen mit erhöhtem Risiko besonders geschützt werden müssten. Zudem könnten neue Medikamente zur Behandlung des Coronavirus kommen. „Wir haben schon sehr viel dazu gelernt und wir werden auch neue Medikamente bekommen. Und ich glaube, das kann noch verbessert werden“, so der Experte.

Der Virologe Dr. Martin Stürmer ist Facharzt für Mikrobiologie und Dozent am Institut für medizinische Virologie an der Universität in Frankfurt/Main (Archivbild, 2020). © IMAGO / teutopress

Corona-Maskenpflicht im Herbst? - „Einfaches, probates Mittel“

Auch der Virologe Martin Stürmer hält eine Maskenpflicht für ein „ein sehr einfaches, probates Mittel, um das Übertragungsrisiko zu verringern - zusätzlich zu den Impfungen“, sagte der Experte gegenüber der Hessenschau. Aufgrund des Long-Covid-Risikos dürfe man das Infektionsgeschehen „nicht einfach laufen lassen“, so Stürmer weiter.

Die Expertin Sandra Ciesek empfiehlt ein repräsentatives Testen der Bevölkerung und eine genomische Surveillance. Zudem rät sie älteren Menschen über 80 Jahren zu einer zweiten Booster-Impfung. Je nach Entwicklung könne es aber notwendig werden, die Empfehlungen auf andere Gruppen auszuweiten. „Leider wird einem auch bewusst, dass wir mit einem BA.1 angepassten Impfstoff wohl wieder hinterherlaufen werden. Hier müssten wir besser und schneller werden“, forderte die Expertin. Ciesek merkte zusätzlich an, dass sie vor der Influenza genauso viel Respekt habe wie vor der BA.4/BA.5-Variante. Denn Teile der Bevölkerung könnten „ihre Teilimmunität gegen Influenza verloren haben, weil dieses Virus seit zwei Jahren fast gar nicht zirkulierte“, erklärt die Virologin.

In Kürze könnten nähere Informationen vorliegen, welche Corona-Maßnahmen für den Herbst und Winter in Deutschland geplant sind. Denn am Mittwoch gibt der Expertenrat der Bundesregierung seine Empfehlungen für Vorbereitungen auf den Herbst und Winter bekannt. Bei ihren Entscheidungen nehmen Bund und Länder immer wieder Bezug auf die Hinweise dieses Fachgremiums.