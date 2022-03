Impfpflicht in Hamburg: Sogar Betretungsverbote - was gilt ab dem 16. März in welchen Einrichtungen?

Ab dem 16. März gilt auch in Hamburg aufgrund der Coronapandemie eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Impfpflicht im Gesundheitswesen kommt. Ungeimpfte müssen mit Betretungsverboten rechnen. Entschieden wird im Einzelfall.

Hamburg – Ab dem 16. März gilt in bestimmten Hamburger Einrichtungen eine Impfpflicht. Wer in ambulanten oder (teil-) stationären Einrichtungen, Unternehmen des Gesundheitswesens sowie im Bereich der Betreuung, Pflege und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen arbeitet, muss geimpft oder genesen sein, um seinen Job weiterhin ausüben zu dürfen.

Was das für Hamburg bedeutet und was mit Ungeimpften passiert

Wer bis zum 15. März nicht geimpft ist, wird vom Arbeitgeber über einen einfachen Online-Service dem Gesundheitsamt gemeldet. Das muss dann je nach Einrichtung, deren Impfquote, Personalverfügbarkeit und Grad des Patientenkontakts entscheiden, ob die betroffene Person weiterhin arbeiten darf oder ein Betretungsverbot für die Arbeitsstelle bekommt.

Die Stadt Hamburg muss sich um Personalmangel in ihren Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aber nicht die größten Sorgen machen. Laut der Internetseite der Stadt Hamburg beläuft sich die Impfquote auf 90 Prozent in der vollstationären Pflege und in Hamburgs Krankenhäusern. In der Tagespflege sind sogar 96 Prozent und in der Eingliederungshilfe 94 Prozent geimpft. Nur in der ambulanten Pflege sind die Zahlen niedriger. Die Impfquote dort liegt bei 88 Prozent.