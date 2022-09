BA.5-Booster: Impfung, Wirkung, Empfehlung - Das müssen Sie zum Omikron-Impfstoff beachten

Schützen vor schweren Corona-Verläufen: Angepasste Omikron-Impfstoffe, unter anderem von BionTech/Pfizer. (Symbolfoto) © IMAGO / blickwinkel

Die EMA lässt einen angepassten Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen die Omikron-Variante BA.5 zu. Was Sie zum neuen Vakzin wissen sollten.

München - „Wir wissen, dass COVID noch immer eine Bedrohung darstellt.“ Mit diesen Worten machte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am 12. September bei Twitter die Zulassung des neuen Omikron-Impfstoffes von Biontech/Pfizer durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) publik. Dieser soll besonders gut gegen die aktuell dominierende Virus-Variante BA.5 wirken und vor schweren Krankheitsverläufen durch das Coronavirus schützen.

Während in Deutschlands Nachbarland Österreich mittlerweile die Omikron-Variante BJ.1 angekommen ist, können sich die Bürger in beiden Ländern nun also mit einem angepassten Vakzin gegen BA.5 impfen und boostern lassen. Doch, wie wirkt der Impfstoff? Für wen ist dieser geeignet? Und was empfehlen die Experten? Merkur.de verschafft einen Überblick zum BA.5-Booster:

BA.5-Booster: Wie wirkt der neue Impfstoff von Biontech/Pfizer?

Biontech und Pfizer haben erneut einen mRNA-Impfstoff entwickelt. Dieser ist bivalent, das heißt, das Vakzin enthält die mRNA (genetische Informationen) für das Spike des Wildtyps von Sars-CoV-2 sowie zusätzlich die mRNA für das Spike-Protein der Omikron-Subvarianten BA.1, BA.4 und BA.5.

Damit soll der Körper sowohl einen Immunschutz gegen frühere Virusvarianten als auch gegen die Omikron-Unterlinien aufbauen können. Bis auf die ergänzte mRNA-Sequenz des Spike-Proteins von BA.4/BA.5 blieben alle Bestandteile des Impfstoffs von Biontech/Pfizer unverändert.

mRNA-Impfstoff („Lebend-Impfstoff“) mRNA-Vakzine beinhalten abgeschwächte Organismen, sind nicht gänzlich abgetötete Teile des Virus. Sie lösen eine sogenannte T-Zellen-Antwort aus. Die gebildeten zytotoxischen T-Zellen töten infizierte Zellen im Körper ab. Und sie sorgen dafür, dass der menschliche Organismus Antikörper gegen das Virus und seine Mutationen bildet.

BA.5-Booster: Vor welchen Omikron-Varianten soll der Corona-Impfstoff schützen?

Vor allen der BA-Unterlinie. Biontech und Pfizer verweisen auf präklinische Daten (vor Anwendung in der Klinik), wonach eine Auffrischungsimpfung mit dem bivalenten und angepassten Corona-Impfstoff stark neutralisierende Antikörper-Antworten hervorruft. Und zwar gegen die derzeit bekannten Omikron-Varianten BA.1, BA.2, BA.4 und BA.5. Die Wirkung gegen die neueste Corona-Mutation BJ.1 wurde bisher nicht untersucht.

Laut dem Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie wirken auch die zugelassenen BA.1-Impfstoffe gegen BA.5. Carsten Watzl verweist auf klinische Daten von mehreren hundert Probanden. „Gesehen hat man bei den Menschen mit dem angepassten Impfstoff deutlich mehr Antikörper gegen die Omikron-Variante - und zwar bei Jungen wie Alten wie bei Genesenen“, erklärt Watzl.

BA.5-Booster: Für wen ist der Biontech-Impfstoff geeignet?

Zur Einordnung hilft eine in der wissenschaftlichen Zeitschrift New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie. Durchgeführt wurde diese in Portugal, wo sich die Omikron-Variante BA.5 in Europa vergleichsweise früh verbreitet hatte. Das Ergebnis: Eine frühere Impfung plus eine Corona-Infektion mit BA.1 oder BA.2 erhöht den Schutz vor BA.5 enorm.

Konkret: Wer laut der Studie vom „Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes“, der „Universidade de Lisboa“ und der „Direção Geral da Saúde“geimpft war und sich zusätzlich mit BA.1 oder BA.2 infiziert hatte, war viermal besser vor einer Infektion mit BA.5 geschützt als Personen, die noch gar kein Covid-19 hatten. Lauterbach erklärte zur Studie: „Die Daten zeigen einen relativ hohen Schutz bei Omikron-Genesenen mit zusätzlicher Impfung vor einer BA.5 Infektion.“

Heißt: Wer laut seines Hausarztes einen hohen Covid-Antikörper-Anteil im Blut hat; wer sich jüngst mit einer der Omikron-Varianten angesteckt hat; wer geimpft oder bereits geboostert ist und sich trotzdem mit Corona infiziert hat - die oder der braucht nicht unbedingt eine Impfung mit dem BA.5-Impfstoff. Wer dagegen mehrmals geimpft ist, sich aber nachweislich nicht mit Corona und schon gar nicht mit der Omikron-Sublinie infiziert hat, die oder der sollte besser mit ihrem/seinem Hausarzt über einen möglichen BA.5-Booster sprechen. Das gilt allemal für Ungeimpfte. Generell ist der BA.4/BA.5-Impfstoff von Biontech/Pfizer zur Anwendung bei Personen ab 12 Jahren bestimmt, die mindestens eine Grundimmunisierung gegen Covid-19 erhalten haben.

BA.5-Booster: Was sagen die Omikron-Experten?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte Stand 15. September noch keine Empfehlung zu den Omikron-Boostern ausgesprochen. Laut ihren letzten Empfehlungen vom 18. August rät die Stiko zu einem zweiten Booster mit den noch nicht auf Omikron angepassten Impfstoffen für Menschen ab 60 Jahren. Eine Einschätzung zu den Omikron-Boostern wird erwartet.

Drei Impfungen schützen bei gesunden Menschen unter 60 Jahren hervorragend gegen einen schweren Verlauf.

Lauterbach rechnet indes mit einem zügigen Start von Corona-Impfungen mit dem angepassten Vakzin. „Nach der Entscheidung der europäischen Zulassungsbehörde haben wir jetzt mehrere hervorragend wirksame Impfstoffe, um die Herbstwelle zu bekämpfen“, sagte er Anfang der Woche am Rande eines Besuchs in Tel Aviv. „Sowohl der BA.1- wie der BA.5-Impfstoff sind dafür geeignet. Somit haben wir zwei sehr gute angepasste Impfstoffe, die wir anbieten können, und werden somit auch in den nächsten Wochen alle impfen können, die geimpft werden wollen.“ Zudem twitterte der Epidemiologe: „Bei BA.5 gilt: besser Immunisierung durch Impfung als durch Infektion.“

Der Virologe Hendrik Streeck will sich dagegen nicht ein viertes Mal gegen Corona impfen lassen. „Ich werde mich diesen Herbst nicht wieder gegen Corona impfen lassen, weil ich inzwischen dreimal geimpft wurde und im Sommer ein Mal infiziert war“, sagte Streeck der Bild. Damit seien seine Immunantworten „stark genug“, die Infektion wirke wie ein „zusätzlicher Booster. Eine vierte Impfung wäre für mich aber auch nicht nötig, hätte ich keine Infektion gehabt, auch wenn die Infektionszahlen im Herbst und Winter wieder stark ansteigen sollten“, erklärte er und verwies auf die genannte Empfehlung der Stiko: „Drei Impfungen schützen bei gesunden Menschen unter 60 Jahren hervorragend gegen einen schweren Verlauf.“ (pm)