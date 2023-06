Youtuber tauchte mit der „Titan“ und erzählt von Komplikationen – „Vielleicht wären wir dann implodiert“

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Ein Youtuber war nur kurze Zeit vor dem Unglück mit dem Mini-U-Boot „Titan“ unterwegs. Zu dem Zeitpunkt wurden bereits gravierende Sicherheitsprobleme deutlich.

Frankfurt – Das Verschwinden der „Titan“ ging um die Welt. Nun steht fest: Das U-Boot ist implodiert. Für die fünf Passagiere kommt jede Hilfe zu spät. Einer war in dem Boot, schon bevor die Katastrophe die Welt erschütterte. Der YouTuber Jake Koehler besuchte die „Titan“ kurz vor ihrem Verschwinden. Sein Ausflug zur Titanic konnte wegen schlechten Wetters nicht stattfinden. In einem YouTube Video zeigt er Einblicke in die Expedition von OceanGate. Doch dort wird auch ein Problem am U-Boot deutlich. Der Besitzer der „Titan“ selbst, Stockton Rush, machte auf diese Probleme aufmerksam.

Sicherheitsprobleme auf der „Titan“: Ein Computer fiel aus

Der YouTuber mit mehr als 13 Millionen Abonnenten wurde auf das Schiff eingeladen, um ein Video über die Erfahrungen auf der Reise zu berichten, so erklärt er es unter dem Video. Mit seiner Freundin trat er die Reise an. Doch immer wieder musste der Trip zum Wrack der Titanic abgesagt werden. Nebel und schlechtes Wetter waren der Grund. Koehler befand sich auf Mission drei, welche einige Wochen vor dem tödlichen Tauchgang stattfand. Die ersten beiden mussten ebenfalls aufgrund der Witterung abgesagt werden. Bei der fünften Mission implodierte das U-Boot.

Während Koehlers Expedition fiel einer der beiden Computer auf der „Titan“ aus. Danach konnten nicht alle Funktionen wieder hergestellt werden. Dieser Grund, gepaart mit der unsicheren Wetterlage, waren der Auslöser für die Absage der Reise an diesem Tag. „Es fühlte sich nicht richtig an. Aber vor allem, weil wir herausfinden müssen, was dieses Kontroll-Problem ist“, erklärte Stockton Rush, CEO von Ocean Gate gegenüber Koehler und der restlichen Crew. Diese Computer seien die Gehirne der „Titan“, so Rush. „Das ist wichtig, um das U-Boot zu kontrollieren, es ist mit der Lebenserhaltung verbunden“, beschreibt er das Problem. Seit dem Verschwinden der „Titan“ wurden immer wieder Vorwürfe zur Konstruktion des U-Bootes laut.

Titanic-Touristen verschollen: Die Bilder zum U-Boot-Drama – und das bisher letzte Foto der „Titan“ Fotostrecke ansehen

„Titan“-U-Boot auf dem Weg zur Titanic implodiert: Hauptgrund für Unfall unklar

Inwiefern diese Komplikation während der dritten Mission jedoch das Unglück der „Titan“ bei der fünften Mission bedingt hat, ist nicht klar. So erklärt auch Koehler: „Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Hauptgrund dafür war, dass der tragische Unfall passiert ist und, dass die Menschen ihr Leben verloren haben. Es hätte alles sein können.“ Für ihn hätte sich das Problem damals angefühlt wie eine alltägliche Sache, erklärt er die Vorkommnisse.

Das „Titan“-Tauchboot verschwand mit fünf Personen an Bord. Jetzt ist klar: Das U-Boot ist implodiert. © OceanGate Expeditions/AP/dpa

Komplikationen auf „Titan“: „Vielleicht wären wir dann implodiert“

Bis zum Wrack der Titanic schaffte es Koehler also nicht. Doch trotzdem konnte der YouTuber einen kleinen Tauchgang mit der „Titan“ erleben. Die Kontrollplattform verließ das U-Boot jedoch dabei nicht. Sie tauchte also nur wenige Meter in die Tiefe. „Wenn der Nebel den Tauchgang nicht verhindert hätte, wer weiß, vielleicht hätten wir die Plattform verlassen und vielleicht wären wir dann implodiert“, so Koehler in seinem Video. Bei der „Titan“ handelt es sich nicht um den ersten U-Boot Unfall. Bereits mehrere Marine-Boote implodierten in der Vergangenheit.