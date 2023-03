Unglaubliche Aufnahmen: Riesiger Thunfisch schlägt Hai in die Flucht

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Ein spektakuläres Unterwasser-Video geht viral: Es zeigt einen drei Meter langen Thunfisch, der Jagd auf einen Bullenhai macht – und ihn in die Flucht schlägt.

Jupiter/Florida – Haie sind berüchtigt als die imposantesten Raubtiere der Meere. Allein aufgrund seiner Größe hat besonders der Bullenhai keine natürlichen Feinde und steht mit dem Weißen Hai und dem Tigerhai am oberen Ende der Nahrungskette. Doch vor der Küste Floridas wurde dieses Gesetz auf den Kopf gestellt: Ein riesiger Thunfisch macht aggressiv Jagd auf einen Hai. Eine Tauchergruppe wurde Zeuge dieser spektakulären Szene – und machte Aufnahmen davon. Das berichtet nun Kreiszeitung.de.

Zuletzt sorgten ein Video von einem angeblich 80 Millionen Jahre alten Urzeit-Hai und die Bilder eines angeblichen Megalodon für Aufsehen.

Ein spektakuläres Unterwasser-Video zeigt einen drei Meter langen Thunfisch, der Jagd auf einen Bullenhai macht – und ihn in die Flucht schlägt. © dpa

Unglaubliche Aufnahmen: Riesiger Thunfisch macht Jagd auf Hai

Auf den Bildern ist zu sehen, wie der drei Meter lange Blauflossen-Thunfisch aus dem Nichts auf den Bullenhai zuschießt. Es ist eindeutig zu erkennen, wie er versucht, das gefährliche Tier in die Schwanzflosse zu beißen. Dann geschieht das Unglaubliche: Der Hai nimmt kleinlaut Reißaus – und verschwindet in der Tiefe des Meeres, am Rande des Golfstroms an der Ostküste Floridas in den USA.

Drei-Meter-Thunfisch verjagt Hai und schwimmt dann friedlich mit Tauchergruppe

Doch nicht genug: Anschließend schwimmt der Hai aus der Familie der Requiemhaie friedlich mit der organisierten Tauchgruppe von „Salty Divers“ weiter – und scheint sogar zum Bodyguard der Taucher zu werden: „Wir bekamen diesen GIGANTISCHEN Blauflossen-Thunfisch zu Besuch während unseres dritten Tauchgangs.“

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

„Er blieb etwa 15 bis 20 Minuten in der Nähe und verjagte sogar einige Bullenhaie, als wäre es nichts ... was für ein Fisch!“, kommentiert der Tauchtouren-Anbieter die auf Facebook geposteten Fotos von dem spektakulären Unterwasser-Erlebnis beim Tauchen.

Höher, schneller, weiter: Tierische Rekordhalter an Land, im Wasser und in der Luft Fotostrecke ansehen

„Unglaublich“: Taucher taufen tapferen Thunfisch auf den Namen „Charlie“

„Was für ein unglaublicher Tauchgang heute. Ein Blauflossen-Thunfisch kam uns besuchen und hat sogar an der Kiste gefuttert. Ich taufe diesen Riesenfisch auf den Namen ‚Charlie‘“, berichtet ein Augenzeuge, der Taucher der Gruppe ist, begeistert. Ähnlich euphorisch zeigten sich gerade erst Forscher, die einen jahrhundertealten Grönland-Hai in der Karibik entdeckten.