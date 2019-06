In der Sommerhitze: Bahn ruft Rettungskräfte wegen Störungen in Zügen zu Hilfe

Rettungseinsatz in Düsseldorf: Die Deutsche Bahn bat wegen Störungen in zwei Zügen um Hilfe.

Nahe des Düsseldorfer Flughafens

In Düsseldorf ist es in der Hitzewelle in Deutschland zu einem Zwischenfall gekommen. Die Bahn rief Rettungskräfte zu Hilfe - auch ein Notarzt war im Einsatz.