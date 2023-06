US-Star Treat Williams stirbt bei Unfall – „Er wurde heute Nachmittag getötet“

Von: Kilian Bäuml

US-Schauspieler Treat Williams ist tot. Er starb nach einem Motorradunfall in Vermont. Williams spielte unter anderem in „Es war einmal Amerika“ und „Hair“.

Los Angeles – Der bekannte US-amerikanische Schauspieler Treat Williams ist in Folge eines Motorrad-Unfalls im US-Bundesstaat Vermont gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war ein Auto vermutlich beim Abbiegen mit der Maschine des Schauspielers zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am Montag. Williams wurde anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen, wo er für tot erklärt wurde. Der Schauspieler wurde 71 Jahre alt.

US-Schauspieler Treat Williams ist im Alter von 71 Jahren bei einem Motorrad-Unfall gestorben. © Evan Agostini/dpa

Sein Tod wurde durch seinen langjährigen Manager, Barry McPherson gegenüber der amerikanischen Zeitschrift People bestätigt „Er wurde heute Nachmittag getötet. Er wollte nach links oder rechts abbiegen und wurde von einem Auto geschnitten“, so McPherson. „Ich bin einfach am Boden zerstört. Er war der netteste Kerl. Er war so talentiert.“

Schauspieler Treat Williams stirbt bei einem Motorradunfall – seit Ende der 70er bekannt

Zu Lebzeiten wirkte Willams in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, nachdem ihm im Jahr 1979 mit seiner Rolle der Musical-Verfilmung „Hair“ der Durchbruch als Schauspieler gelang. Seine Rolle als George Berger wurde er sogar für einen Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller nominiert. „Filmemacher liebten ihn. Er war das Herz von Hollywood seit den späten 1970er Jahren“, so McPherson.

Später war er beispielsweise in Steven Spielbergs Komödie „1941 - Wo bitte geht’s nach Hollywood“ auf dem Jahr 1979 zu sehen. Weitere bekannte Rollen sind etwa das Gangsterdrama „Es war einmal Amerika“ aus dem Jahr 1984, in welchem er an der Seite von Robert De Niro zu sehen war.

Treat Williams arbeitete bis zuletzt erfolgreich als Schauspieler

Von 2002 bis 2006 in der Serie „Everwood einen verwitweten Arzt, der mit seinen Kindern aus New York in eine kleine Stadt nach Colorado zieht. Später feierte Williams Erfolge in der Actionkomödie „Miss Undercover 2 - Fabelhaft und bewaffnet“ und im Drama „127 Hours“ im Jahr 2010, in dem auch James Franco und Clémence Poésy zu sehen sind. „Er war wirklich stolz auf seine Leistung in diesem Jahr.“

„Er war so glücklich über die Arbeit, die ich ihm besorgt habe. Er hatte eine ausgeglichene Karriere“, sagte McPherson. Zuletzt war Williams im Jahr 2022 in der Miniserie „we owe this city“ zu sehen. Privat war Willisams seit 1988 mit der Schauspielerin Pam Van Sant verheiratet und war Vater von zwei Kindern.

Erst vor kurzem starb auch der „Toni Erdmann“-Schauspieler Peter Simonischek im Alter von 76 Jahren. (kiba/dpa)