Junges Paar aus Fulda entkommt der Feuerhölle auf Hawaii in den Flitterwochen knapp

Frauen umarmen sich, nachdem sie sich durch die Trümmer eines von einem Waldbrand zerstörten Hauses gegraben haben, in Lahaina, Hawaii. © Rick Bowmer/picture alliance/dpa/AP

Mehr als 100 Menschen sind nach der Feuerkatastrophe auf der Hawaii-Insel Maui ums Leben gekommen. Ina und Norman Sieling aus Fulda waren dort in den Flitterwochen. Sie entkamen dem Feuersturm. Ihr Hotel – mitsamt Gepäck – ist abgebrannt.

Maui – Es sollte ein unvergessliches Erlebnis in einem der schönsten Inselparadiese dieser Welt werden, doch die Flitterwochen auf Hawaii wurden zu einem furchtbaren Alptraum: Als vor rund einer Woche auf den US-amerikanischen Südseeinseln Waldbrände wüten, halten sich Ina und Norman Sieling aus Fulda auf Maui auf.

Das Feuer zerstört unter anderem ihren Urlaubsort Lahaina, die frühere Hauptstadt des einstigen Königreichs Hawaii. Mehr als 100 Menschen kommen ums Leben, weitere Tote werden noch unter den Trümmern vermutet. Das Ehepaar aus Fulda Lehnerz hat an diesem Tag Glück.

Junges Paar aus Fulda entkommt der Feuerhölle auf Hawaii in Flitterwochen

Weil es wegen des gerade vorbeiziehenden Hurrikans extrem windig und ungemütlich in der Stadt ist, unternehmen sie spontan einen Ausflug in die Berge – ein Entschluss, der ihnen vielleicht das Leben rettet, auf jeden viel Leid erspart. Als sie von der Katastrophe hören, fahren sie gerade auf einer Serpentinenstraße, berichtet fuldaerzeitung.de.

„Plötzlich knackte es im Radio, und es gab eine Durchsage“, erinnert sich Ina Sieling. In einem Nachbarort von Lahaina brenne es, hieß es. Wer kann, soll sein Hab und Gut in der Stadt einpacken – und flüchten. Zuletzt mussten Ende Juli auch auf der griechischen Ferieninsel Insel Rhodos zahlreiche Touristen flüchten.

Ein Feuerwehrmann sagte uns: Wir sind hier sicher – aber nur, wenn der Wind nicht dreht.

Die beiden Lehnerzer befinden sich indes zu diesem Zeitpunkt gut zwei Stunden von Lahaina entfernt. Als sie endlich zurückkehren, sind sämtliche Zufahrtsstraßen in die Stadt längst gesperrt. „Wir fragten eine Polizistin, ob wir noch unsere Sachen holen können. Aber die war selbst schon in Panik.“

„Sie berichtete von meterhohen Flammen und dass bereits acht Menschen gestorben sind.“ Es ist für Ina und Norman Sieling ein Schock. So richtig habe sie die Nachricht von den Bränden gar nicht realisieren können, sagt die 31-Jährige. Dass ihr Hotel tatsächlich abbrennt, eines der berühmtesten und ältesten Gebäude der Stadt und direkt am Wasser errichtet, habe sie nicht geglaubt.

Ina und Norman Sieling entkammen der Feuerhölle auf Hawaii nur knapp. Das Paar war auf Flitterwochen auf Hawaii. © Privat

„Auch die Einheimischen haben uns später gesagt, dass sie von den Bränden überrollt wurden.“ Lediglich am Morgen habe der Wind stark geweht: „Aber niemand dachte, dass es so schlimm kommt.“ Doch der Sturm peitscht das Feuer immer weiter an, das mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde über Maui hinwegfegt.

Obwohl auf der Insel jeden Monat die Sirenen getestet werden, bleibt es in Lahaina an diesem Tag still. Der Strom ist ausgefallen, auch das Telefonnetz funktioniert nicht mehr. Die Nacht harrt das frisch vermählte Ehepaar auf dem Parkplatz eines Minigolfplatzes aus.

„Das war furchtbar“, sagt Ina Sieling. Denn von hier sehen sie, wie das Feuer in einem Nachbarort wütet. „Hinter uns brannte es und vor uns auch.“ Ein Feuerwehrmann sagt ihr: „Wir sind hier sicher – solange der Wind nicht dreht.“ Sie haben Glück, der Wind dreht nicht.

Mit ihnen bangt zu dieser Zeit auch die Besitzerin des Minigolfplatzes: Drei ihrer vier kleinen Kinder halten sich in der Stadt auf. „Sie wusste bis zum Schluss nicht, ob es ihnen gut geht und ob sie noch leben.“ Ina Sieling sagt heute: „Wenn man sowas mitbekommt, wird unser Verlust an Koffern schnell relativiert.“

Am nächsten Morgen verfolgt das Ehepaar die Nachrichten auf Maui News und sucht nach Bildern in den sozialen Medien. Darauf erkennen sie: „An dem Ort, an dem unser Hotel stand, ist nichts mehr.“ Eigentlich war geplant, in einer nächsten Etappe auf die Hawaii-Insel Kauai zu fliegen. Doch dort wüten ebenfalls Feuer.

„Wir haben uns deshalb entschlossen, den Urlaub abzubrechen.“ Die zwei fahren umgehend zum Flughafen, doch auch dort ist längst das Chaos ausgebrochen. Viele Stunden müssen die beiden warten, während ihre Eltern zu Hause die Deutsche Botschaft kontaktieren.

Hintergrund: Brände auf Hawaii Die Wald- und Buschbrände waren am 8. August an mehreren Orten auf Maui und der Nachbarinsel Hawaii ausgebrochen, die den gleichen Namen wie der Bundesstaat trägt. Auf Maui wurde die Kleinstadt Lahaina, die vor dem Unglück 13.000 Einwohner zählte, besonders hart getroffen. Viele Straßenzüge dort sehen aus wie in einem Kriegsgebiet. Der Ortskern wurde völlig zerstört. Mehr als 2000 Gebäude brannten teilweise oder ganz ab. Die Schäden werden auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt. Die Ursache für die Katastrophe wird noch untersucht. Mitverantwortlich für die rasch um sich greifenden Brände sei auch ein Hurrikan gewesen, der südlich der Inseln vorbeigezogen sei, hatten die Behörden mitgeteilt.

Sielings hatten für ihren Tagesausflug zwar Personalausweise, Kreditkarte und ein wenig Bargeld mitgenommen, aber die Reisepässe sind verbrannt. Dennoch gelingt es ihnen, ein Flugzeug gen San Francisco zu bekommen. Es hebt ab, während es neben dem Rollfeld lodert, erinnert sich die Fuldaerin.

In Kalifornien suchen sie das Konsulat auf, es dauert nur eine dreiviertel Stunde und die zwei erhalten Notpässe. „Uns geht es den Umständen entsprechend gut“, sagt Ina Sieling heute. Vor den Bränden seien die Flitterwochen immerhin schön gewesen: „Hawaii ist ein Paradies.“

Doch dann kam die Katastrophe, eine „ganz beschissene Gesamtsituation“. Noch immer verfolgen sie die Nachrichten und schauen Filmaufnahmen von Lahaina. Sie fragen sich, ob es denen gut geht, die sie während ihres Urlaubs kennengelernt haben.

„Wir wissen es nicht. Wir machen uns Sorgen.“ Viele Menschen, die sich ins vermeintlich sichere Meer retten wollten, seien gestorben, weiß sie: „Das Feuer hat auf Boote übergegriffen, die explodiert sind. Das Benzin hat das Wasser in Brand gesetzt.“ Auch zehn Tage später ist noch unklar, wie vielen Menschen die Feuerwalze das Leben gekostet hat.

Lahaina ist weitgehend zerstört. Neben der abgebrannten Ruine des Hotels Pioneer Inn, in dem das Paar nächtigte, steht der 150 Jahre alte und berühmte Banyanbaum, beliebtes Fotomotiv von Touristen. Er hat kein Laub mehr, die Äste sind verkohlt. Ob er jemals wieder ergrünen wird?