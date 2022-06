Monsun-Stürme und Überschwemmungen: Viele Tote in Indien und Bangladesch

Teilen

Bangladesch, Sylhet: Der aktuelle heftige Monsunregen in Teilen Bangladeschs und im Nachbarland Indien führte zu großen Überschwemmungen. Die Behörden haben Mühe, Trinkwasser und trockene Lebensmittel in die Überschwemmungsgebiete zu bringen. © Mahmud Hossain Opu/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In Bangladesch und dem Nachbarstaat Indien kam es zu den schlimmsten Monsunhochwassern seit Jahren. Mehr als 60 Menschen starben - Wetterexperten sagen für die nächsten Tage weitere Regenfälle voraus.

Dhaka - Es sind die schlimmsten Monsunhochwasser seit vielen Jahren in Bangladesch und Indien. Insgesamt starben bereits mehr als 60 Menschen, Millionen mussten ihre Häuser verlassen. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Es ist Monsunzeit in diesen Ländern und weitere schwere Regenfälle sind vorhergesagt. Die Behörden haben Mühe, Trinkwasser und trockene Lebensmittel in die Überschwemmungsgebiete zu bringen.

Monsun in Indien und Bangladesch: „Die Niederschlagsmenge ist beispiellos“

Die Gletscher schmelzen – Wie der Klimawandel die Erde verändert Fotostrecke ansehen

Durch Monsun-Stürme und darauffolgende schwere Überschwemmungen sind in Bangladesch und Indien bislang mehr als 60 Menschen gestorben, Millionen sind obdachlos. Die Nachrichtenagentur Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) sprach am Samstag von sechs Millionen Flüchtenden. Flüsse traten binnen kurzer Zeit über die Ufer, ganze Dörfer mussten evakuiert werden, wie die Behörden mitteilten. Einer der größten Flüsse Asiens, der Brahmaputra, durchbrach seine Deiche und überschwemmte in Indien 3000 Dörfer und Anbauflächen. „Die Niederschlagsmenge ist beispiellos“, sagte ein Mitarbeiter der meteorologischen Station in Gauhati, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Assam, wie die Tagesschau berichtete.

In Bangladesch starben nach Behördenangaben 21 Menschen allein durch Blitzeinschläge. Nach tagelangem Dauerregen sind weite Teile im Nordosten des Landes überschwemmt. In Sylhet, der Hauptstadt der am schwersten betroffenen gleichnamigen Region, musste der drittgrößte Flughafen des südasiatischen Landes seinen Betrieb einstellen. Laut den Wettervorhersagen dürfte sich die Lage weiter verschlechtern. Für die nächsten 24 Stunden sind laut einem CNN-Bericht vom Montag starke Regenfälle vorhergesagt.

Die vier Monate von Juni bis September werden in Südasien als Monsunzeit bezeichnet, es fallen rund 80 Prozent der jährlichen Niederschläge. Jedes Jahr kommen zu dieser Zeit Menschen ums Leben. Experten gehen allerdings davon aus, dass es ohne den Monsunregen zu hohen Ernteausfällen und Hungersnöten kommen würde, da die Landwirtschaft nicht ausreichend bewässert werden könnte. Langzeitwetterdaten belegen allerdings, dass der Klimawandel die Monsunregen offenbar verstärkt, wie etwa eine 2019 im Fachmagazin Journal of Climate veröffentlichte Studie von Tianjun Zhou und Wenxia Zhang von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking zeigte.

Bangladesch, Sylhet: Zwei Frauen stehen in einem überfluteten Haus. Der aktuelle heftige Monsunregen in Teilen Bangladeschs und im Nachbarland Indien führte zu großen Überschwemmungen. © Mahmud Hossain Opu/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Monsun in Indien und Bangladesch: Was die weltweite Klimakrise damit zu tun hat

Die Großstadt Chittagong in Bangladesch mit etwa fünf Millionen Einwohnern ist besonders stark von den Überschwemmungen betroffen. Die zweitgrößte Stadt des Landes liegt an der Küste des Golfs von Bengalen und nur knapp über dem Meeresspiegel. Lokale Medien berichten, dass die Millionen-Metropole in weiten Teilen des Stadtgebietes knietief unter Wasser steht. In Folge des Klimawandels ist der Meeresspiegel im 20. Jahrhundert bereits um 15 Zentimeter angestiegen, wie etwa das Deutsche Klima Konsortium (DKK) mitteilt - Tendenz steigend. Etwa 3,6 Millimeter pro Jahr hebt sich der Meeresspiegel nach Angabe eines Sonderberichts des Weltklimarates IPCC.

Das relativ flache Bangladesch liegt insgesamt sehr tief. Wenn die globale Erwärmung im jetzigen Tempo fortschreitet, müssen innerhalb der kommenden zehn Jahre knapp 30 der insgesamt 160 Millionen Einwohner Bangladeschs umgesiedelt werden. Das teilt der Weltklimarat der Vereinten Nationen mit. Experten zufolge werden Zahl und Ausmaß der Katastrophen infolge des Klimawandels in Zukunft noch weiter zunehmen. (dpa/AFP/bm).