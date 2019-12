Brutale Gruppenvergewaltigung: Tierärztin (27) vergewaltigt, ermordet und verbrannt

Sie rief ihre Schwester verzweifelt an. Später fanden Polizisten die verbrannte Leiche einer 27-jährigen Tierärztin. Die brutale Gruppenvergewaltigung empört Indien.

Eine brutale Gruppenvergewaltigung erschüttert in Indien.

Vier Männer sollen eine Tierärztin (27) vergewaltigt, ermordet und dann verbrannt haben.

Nach der schrecklichen Tat gingen im ganzen Land Demonstranten auf die Straße.

Hyderabad - Vier Männer stehen unter Verdacht, in Hyderabad eine 27-jährige Tierärztin vergewaltigt, ermordet und dann ihre Leiche verbrannt zu haben. Der besonders brutale Fall einer Gruppenvergewaltigung hat in Indien landesweit für Empörung gesorgt. Nachdem Details von dem grausamen Verbrechen bekannt wurden, versuchten Demonstranten die Polizeistation zu stürmen, in der vier tatverdächtige Männer festgehalten wurden. Die Beamten mussten Verstärkung anfordern. Auch in anderen Teilen Indiens fanden Demonstrationen statt.

Die mutmaßlichen Täter seien zwischen 20 und 30 Jahre alt, hätten als Lastwagenfahrer und Reinigungskräfte gearbeitet, berichten indische Medien.

Gruppenvergewaltigung: Männer stellen Tierärztin (27) Falle

Das Verbrechen soll sich am Mittwoch (27. November) am Stadtrand von Hyderabad in der Nähe einer Mautstelle ereignet haben, berichten indische Medien. Die Männer hatten den Motorroller der jungen Frau fahruntüchtig gemacht, indem sie Luft aus den Reifen ließen. Dann boten sie der 27-Jährigen Hilfe bei der Reparatur an.

Die Tierärztin rief den Berichten zufolge noch ihre Schwester an und erzählte ihr, dass sie die Situation in Angst versetze. Um 21.44 Uhr sei ihr Handy ausgeschaltet worden. Einen Tag später fanden Polizisten die verbrannte Leiche der Frau.

Die tatverdächtigen Männer hätten ihr Opfer an einen abgelegenen Ort gebracht und es dort vergewaltigt und getötet. Anschließend sollen sie die Leiche zu einer rund 25 Kilometer entfernten Straßenunterführung transportiert und dort angezündet haben.

Gruppenvergewaltigung in Indien - schockierende Gewaltverbrechen überschatten das Land

Gewalt gegen Frauen ist in Indien weit verbreitet. Immer wieder kommt es zu schweren Übergriffen. In einem Krankenhaus der Hauptstadt Neu Delhi erlag am Samstag eine 16-Jährige ihren schweren Verletzungen. Sie war zehn Tage zuvor von einem Nachbarn vergewaltigt und anschließend angezündet worden.

2012 war eine Studentin in einem Bus in Neu-Delhi während der Fahrt von mehreren Männern vergewaltigt und so schwer verletzt worden, dass sie starb. Dieser Fall hatte in dem Land zu großer Empörung und letztlich auch zu schärferen Gesetzen geführt. Auch eine Touristin aus der Schweiz war 2013 Opfer einer Gruppenvergewaltigung in Indien geworden, wie Merkur.de* berichtet.

+ 2012 war eine Studentin in einem Bus während der Fahrt vergewaltigt worden. Ein Jahr danach erinnern Demonstranten an das Verbrechen. © AFP / SAM PANTHAKY

Jährlich werden in Indien nach Behördenangaben rund 40.000 Vergewaltigungen angezeigt, doch dürfte die Dunkelziffer deutlich höher liegen.

AFP/ml