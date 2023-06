Madonna bewusstlos in Krankenhaus gebracht: „Familie bereitete sich auf das Schlimmste vor“

„Alle glaubten, dass wir sie verlieren könnten“

Von Sarah Neumeyer schließen

Der Weltstar Madonna musste mehrere Tage auf einer Intensivstation behandelt werden. Nun äußert sich ein Familienmitglied.

New York – Pop-Superstar Madonna hat wegen einer schweren Erkrankung mehrere Tage auf einer Intensivstation in einem New Yorker Krankenhaus (USA) gelegen. Die US-Sängerin habe am Samstag eine „schwere bakterielle Infektion“ entwickelt, erklärte ihr Manager Guy Oseary am Mittwoch via Instagram.

„In den letzten Tagen wusste niemand so recht, in welche Richtung sich die Situation entwickeln würde, und ihre Familie bereitete sich auf das Schlimmste vor“, sagte ein Verwandter, der nicht namentlich genannt wird, der Daily Mail. Das sei auch der Grund gewesen, warum die Öffentlichkeit nicht schon früher darüber informiert worden sei. „Alle glaubten, dass wir sie verlieren könnten“, so das Familienmitglied. Doch zur Freude aller Musikfans, die erst kürzlich den Tod von Rock-Legende Tina Turner verkraften mussten, kam es anders.

+ Sängerin Madonna steht bei der Verleihung der 65. Grammy Awards auf der Bühne. © Chris Pizzello/dpa

Madonna auf dem Weg der Besserung: „Glaubten, dass wir sie verlieren können“

Madonna sei auf dem Weg der Besserung, befinde sich allerdings weiterhin unter ärztlicher Aufsicht, gab Oseary auf Instagram bekannt. Wo Madonna derzeit betreut wird – ob weiterhin im Krankenhaus oder zu Hause – teilte er nicht mit. „Es wird davon ausgegangen, dass sie sich vollständig erholt“, so Oseary. Aufgrund des Vorfalls wurde auch die bevorstehende Welttournee, die Mitte Juli beginnen sollte, auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Alle Entwicklungen lesen Sie auch hier.

Ihre Familie befürchte, dass sie „ihre Karriere und ihren Ruhm über ihre Gesundheit stellen wird, bis zu dem Tag, an dem sie tot ist“, sagte der Verwandte gegenüber der Daily Mail. Ihr Zusammenbruch sei ein Weckruf für Madonna gewesen.

Madonna war „mehrere Tage“ auf der Intensivstation: Tochter Lourdes Leon soll an ihrer Seite sein

Die 64-Jährige war am Samstag (24. Juni) bewusstlos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden und umgehend in ein örtliches Krankenhaus gebracht, berichtet das Promi-Portal Page Six. Sie sei in einem Krankenhaus mindestens eine Nacht lang intubiert worden. Laut dem Bericht soll Madonnas Tochter Lourdes Leon immer an ihrer Seite sein.

Starten sollte Madonnas Tournee am 15. Juli im kanadischen Vancouver. Dann wollte die US-Sängerin quer durch die USA touren und im Herbst nach Europa kommen, unter anderem am 15. und 16. November nach Köln und am 28. und 29. November nach Berlin. (sne/AFP)

Rubriklistenbild: © Chris Pizzello/dpa