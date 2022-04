Schwache Grippewelle könnte laut Forschern schlimme Folgen nach sich ziehen

Von: Stella Henrich

Teilen

Bisher ist Deutschland von einer Grippewelle verschont worden. Dennoch fürchten Forscher, dass das Abflachen einer Grippeverbreitung auch einige negative Folgen während der Corona-Pandemie haben kann.

München - Weniger als 5.000 im Labor bestätigte Grippefälle sind seit Anfang Oktober 2021 gemeldet worden, wie aus dem aktuellen Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) am Robert Koch-Institut (RKI) hervorgeht. Im Vergleich mit den letzten fünf vorpandemischen Perioden seien diese Werte weiterhin sehr niedrig, wird die AGI zitiert. Vor einem Jahr seien sogar nur knapp 500 Fälle erfasst worden.

„Ob sich doch noch eine richtige Grippewelle entwickeln kann, können wir nicht sagen. Die Wahrscheinlichkeit einer deutlich steigenden Influenza-Aktivität in den kommenden Wochen verringert sich, je weiter das Frühjahr voranschreitet“, teilt eine RKI-Sprecherin auf Anfrage der dpa mit. Eine weiter dämpfende Rolle spielten voraussichtlich auch die baldigen Osterferien - bei Influenza seien Kinder sonst immer besonders früh betroffen.

Grund für die Grippe-Eindämmung: Corona-Maßnahmen und Reisebeschränkungen

Als Hauptgründe für die stark gebremste Influenza-Verbreitung gelten Corona-Maßnahmen und Reisebeschränkungen seit Beginn der Pandemie. Dies ist laut AGI nicht nur in Deutschland beobachtet worden. So habe sich als Folge der Maßnahmen die Vielfalt an nachgewiesenen Grippeviren in der Zeit stark verringert, wie Forscher von der University of Hongkong im Fachblatt „Nature Communications“ jetzt berichten. Obgleich die dortigen Behörden erneut einen Rekord bei den Neuinfektionen und die Zahl derer, die an einer Corona-Erkrankung sterben, drastisch in der Millionen-Metropole gestiegen sein soll, wird die Financial Times zitiert.

Krank und mit Fieber im Bett. Das kleine Mädchen ist an Grippe erkrankt. © imagebroker/imago

Auch hierzulande bereitet den AGI-Autoren des Wochenberichts etwas Sorgen. So erwarten sie wegen der ausgebliebenen Grippewellen eine verringerte Immunität in der Bevölkerung und sehen ein Risiko schwererer künftiger Epidemien. Besonders problematisch könnte dies demnach für Kinder sein, die nun ihre ersten prägenden Grippeinfektionen verpassten, berichtet dpa weiter. Somit bleibt die Forderung von Kinderärzten auch weiterhin beim Thema Corona* umstritten, ob es richtig war, die Testpflicht an Schulen abzuschaffen. So hat der Freistaat Bayern jüngst beschlossen, die regelmäßigen Tests für Kinder und Jugendliche in Schulen und Kindergärten vom 1. Mai an fallen zu lassen*.

Ein Blick in das Nachbarland Österreich zeigt, dass sich die Lage an Schulen weiter zuspitzt. Die Zahl an Neuinfektionen schießt in die Höhe und erreicht Rekordwerte. Damit sei die Qualität des Unterrichts immer schwerer aufrechtzuerhalten, äußert sich ein Lehrer besorgt gegenüber oe24.de.

Impfschutz: Gibt es passgenaue Impfstoffe für Viren, die sich schnell verändern können?

Herausforderungen sieht die AGI-Gruppe auch bei der jedes Jahr nötigen Anpassung der Grippe-Impfstoffe: Die Vorhersage, welche Viren im Winter zirkulieren werden und daher berücksichtigt sein sollten, werde längere Zeit vor der Grippesaison getroffen. Dabei stützen sich Experten normalerweise auf Erfahrungen aus dem Winter auf der Südhalbkugel. Weil sich Influenzaviren zwischenzeitlich aber noch einmal stark verändern könnten, falle der Impfschutz nicht jedes Jahr sehr gut aus. Durch die nun ausgebliebenen Wellen drohten passgenaue Impfstoffe ein noch schwierigeres Unterfangen zu werden, zitiert dpa die Wissenschaftler.

Die Ungewissheit bei dem Thema biete einen weiteren Anreiz, rasch sogenannte Universalimpfstoffe weiterzuentwickeln, die im Vergleich zu den bisherigen Vakzinen einen breiteren Schutz vermitteln könnten, resümiert das Forscherteam . Für denkbar hält es dabei den Einsatz der mRNA-Technologie, die die Firmen Pfizer/Biontech und Moderna für Covid-19-Impfstoffe nutzten. (dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.