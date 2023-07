Urlauber fliegen auf die Feuer-Insel: Was Menschen jetzt nach Rhodos treibt

Von: Christoph Gschoßmann

Viele Urlaubsflüge nach Rhodos wurden abgesagt. Doch einige Deutsche steigen dennoch in die Maschine auf die griechische Insel. Und erklären, warum.

Kassel/Rhodos – Rhodos brennt – doch trotzdem fliegen immer noch Urlauber auf die griechische Insel, die derzeit von Waldbränden heimgesucht wird. Wegen der Rekordhitze hat die Feuerwehr in einigen Teilen der Insel derzeit keine ruhige Minute mehr. Viele Urlaubsflüge sind wegen der Katastrophe zwar gestrichen worden, doch nicht alle.

Reiseveranstalter stornieren viele Flüge nach Rhodos – doch Urlauber fliegen trotz Waldbrand-Gefahr hin

Am Flughafen Hamburg stiegen einige Passagiere in den Flieger nach Rhodos. Und erklärten, warum sie dies trotz der jüngsten Entwicklungen auf der griechischen Insel machen. Eine Familie Voß gab gegenüber der Bild an, sie könne nicht stornieren, weil sie sonst die Kosten übernehmen müsse. „Wir wollen in den Norden der Insel, dort wurde noch niemand evakuiert“, so die Urlauber. Eine Hochzeitsfotografin am Flughafen Dresden entschied sich zu fliegen, obwohl die Feier abgesagt wurde. Sie habe nun „den Koffer mit Atemschutzmasken für Freunde vollgepackt“, sagte die Frau.

Auch Reiseveranstalter reagierten auf die Krise. DER Touristik verlängerte zum Wochenbeginn die Zeitspanne, in der das Unternehmen keine Trips in die gefährdeten Gebiete anbieten will. Abgesagt würden nun alle Reisen in den Süden von Rhodos bis einschließlich Anreise am Samstag (29. Juli). Gleiches gelte für Aufenthalte in Hotels, die auf der griechischen Insel Korfu in der offiziellen Warnzone liegen. Veranstalter FTI stornierte alle Reisen nach Rhodos bis einschließlich Mittwoch (26. Juli).

Es brennt im Urlaubsparadies Griechenland: Wer als Reisender jetzt zum Beispiel im Südosten der Insel Rhodos ist, will nur noch nach Hause. Eine Frage dabei ist, wer für entstehende Extrakosten zahlt. © Petros Giannakouris/AP/dpa

Der Deutsche Reiseverband (DRV) teilte am Montag mit: „Die Reiseveranstalter haben heute, morgen und am Mittwoch zahlreiche Sonderflüge im Einsatz, um die von den Evakuierungen betroffenen Reisegäste zurück nach Hause zu bringen.“ Die Reiseveranstalter setzen demnach gecharterte Flugzeuge ein und nutzen auch freie Plätze regulärer Flüge. Einige Gäste würden auch mit der Fähre nach Athen oder in die Türkei gebracht, um von dort heim zu reisen, hieß es.

Löschflugzeuge kämpfen auf Rhodos gegen die Flammen – Winde fachen Feuer an

Im Südosten von Rhodos war trotz massiven Einsatzes von Löschflugzeugen und Helikoptern ein Großbrand weiterhin außer Kontrolle. Etwa die Hälfte der 19.000 Menschen, die am Samstag (22. Juli) auf Rhodos ihre Hotels verlassen mussten, waren Schätzungen zufolge am Montag entweder abgereist oder wieder in Hotels untergebracht.

Löschflugzeuge und Hubschrauber versuchten am Montag (24. Juli), die Feuer im Südosten der Insel einzudämmen. Löschflugzeuge aus der Türkei und Hubschrauber aus Ägypten waren dort zur Verstärkung der Griechen im Einsatz. Immer wieder fachten starke Winde die Flammen an, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Touristen seien jedoch nicht in Gefahr, weil sie bereits am Samstag im Norden der Insel in Sicherheit gebracht worden waren. Schätzungen zufolge waren am Montag noch etwa 9500 Menschen in Hallen und Schulen untergebracht oder von Privatleuten aufgenommen worden.

Rhodos-Waldbrände: Auswärtiges Amt unterstützt Urlauber aus Deutschland

Deutsche Urlauber werden auf der Insel vom Auswärtigen Amt unterstützt. Das Ministerium steht mit griechischen Behörden und deutschen Reiseveranstaltern in Kontakt, wie eine Sprecherin am Montag in Berlin sagte. Am Nachmittag kam der Krisenstab der Bundesregierung zusammen. Eine Sprecherin des Innenministeriums sagte, die Bundespolizei unterstütze Touristen bei der Rückkehr nach Deutschland. Deutsche Feuerwehrleute, die vor Ort im Einsatz gewesen seien, seien inzwischen zurückgekehrt.

Nicht nur in Griechenland, auch in Kanada gab es kürzlich Waldbrände. An Bord eines Fluges von Griechenland nach Deutschland indes kam es im Landeanflug zu einem medizinischen Notfall: Der Kapitän war plötzlich außer Gefecht gesetzt. (cgsc mit dpa)