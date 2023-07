„Traumatische Erfahrung“: Britney Spears von Security-Mann brutal attackiert

Von: Victoria Krumbeck

Britney Spears wurde von einem Security-Mann ins Gesicht geschlagen. Im Netz erzählte die Pop-Ikone, wie es dazu kam.

Las Vegas – Die Sängerin Britney Spears sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Doch diesmal wurde sie körperlich angegriffen. In einem Casino in Las Vegas soll ihr ein Leibwächter ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Sängerin schilderte, handelte es sich dabei um einen Security-Mann des 19-jährigen Basketball-Supertalents Victor Wembanyama, der in der NBA spielt. Als sie den über zwei Meter großen Sportler ansprechen wollte, soll der Mann sie geschlagen haben. Auch Wembanyama schilderte seine Sicht auf den Vorfall in einem Video. Die Polizei dokumentierte die Geschehnisse.

Die Sängerin Britney Spears (l.) wurde von einem Security-Mann des NBA-Basketballspielers Victor Wembanyama (r.) ins Gesicht geschlagen. © Chris Pizzello/Eric Gay/dpa

Britney Spears von Security-Mann ins Gesicht geschlagen: Tippte ihm auf die Schulter

Am Mittwoch (5. Juli) wurde die 41-jährige Sängerin von ihrem Ehemann Sam Asghari und von zwei weiteren Freunden in das Restaurant Aria Resort & Casino in Las Vegas begleitet. Dort sah sie dann auch den NBA-Star Wembanyama. Dieser durchquerte gerade das Restaurant, als Spears von hinten auf ihn zukam. Auf Instagram schilderte sie dann, was passierte. „Ich entschloss mich, ihm zu seinem Erfolg zu gratulieren. Es war sehr laut, also tippte ich ihm auf die Schulter, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen“, schrieb sie in einem Beitrag vom 7. Juli.

Daraufhin soll der Security von Wembanyama seine Hand nach hinten geschlagen haben und traf dabei ihr Gesicht. Er drehte sich nicht um, als er sie vor den ganzen Menschen im Restaurant schlug. Spears schilderte, wie durch den Schlag ihre Brille von ihrem Gesicht fiel. Sie bezeichnete den Vorfall als „traumatische Erfahrung“.

Britney Spears ins Gesicht geschlagen – Wambanyama äußert sich in einem Video

In einem von Wambanyamas Basketballmannschaft San Antonio Spurs veröffentlichten Video, schilderte der Spieler, wie er den Vorfall wahrnahm. „Wir waren in einer Halle und es waren viele Leute da, also haben viele nach mir gerufen, darunter war eine bestimmte Person.“ Damit meint Wambanyama wohl die Sängerin. Die Security habe ihm gesagt, dass er weiter laufen solle, sonst würden immer mehr Menschen kommen. Dem leistete er Folge. Spears soll ihn von hinten gepackt haben und „Sir, Sir“ gerufen haben.

Entgegen der Schilderung von Spears betont er, sie habe ihm nicht auf die Schulter getippt, sondern ihn von hinten gepackt. Die Security hat Spears darauf hin von dem Basketball-Star weggedrängt. „Ich ging also weiter und habe mich nicht umgedreht“, erzählte Wambanyama. Er habe erst von den Medien erfahren, dass es sich bei der Person um Britney Spears handelte.

Polizei sichtet Videomaterial: Britney Spears Hand trifft offenbar ihr eigenes Gesicht

Nach dem Vorfall soll der Security-Mann zu Spears Tisch gekommen sein und sich bei ihr entschuldigt haben. „Sie wissen, wie es ist, wenn man von Fans umringt wird“, soll er seine Reaktion laut dem Nachrichtenportal TMZ erklärt haben. Die Sängerin habe die Entschuldigung angenommen. Der Vorfall wurde dennoch von der Polizei aufgenommen. Wie eine Quelle TMZ erzählte, wurde das Videomaterial gesichtet, das zeigt, wie die Situation zwischen dem Security-Mann und Spears ablief.

Die Aufnahmen sollen zeigen, wie der Security-Mann die Hand von Spears wegdrückt und diese dann in ihrem Gesicht landet. Ob es sich bei der Hand, die das Gesicht der Sängerin traf, um ihre eigene handelte oder nicht, werden weitere Ermittlungen zeigen. (vk)