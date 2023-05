Internationale Flugpreise explodieren: Hier wird es jetzt besonders teuer

Von: Johannes Nuß

Flüge für unter 500 Euro nach Südostasien sind passé, denn nach Corona explodieren die Flugpreise. Fast 20 Prozent mehr müssen Verbraucher im Schnitt für den Sommerurlaub 2023 zahlen.

Bremen – Nach der Pandemie ist vor dem Urlaub. Seitdem Corona offiziell keine Pandemie mehr ist, gehen viele Verbraucher wieder einen Urlaub an. Der Traum nach weißen Stränden und türkisblauem Meer lässt die Sehnsucht der Deutschen auf den kommenden Sommer ansteigen. Doch, der Urlaub 2023 könnte so richtig teuer werden, wenn eine Reise mit dem Flugzeug geplant ist. Denn die internationalen Flugpreise steigen derzeit in astronomische Höhen. Kann sich Otto Normalverbraucher bald keinen Urlaub mehr leisten?

Internationale Flugpreise explodieren: Hier wird es jetzt besonders teuer

Wie das Vergleichsportal Check24 bei einer Auswertung von gebuchten Flügen herausgefunden hat, sind die Preise für Flugtickets zu den beliebtesten 30 Zielen in den Sommerferien um rund 17 Prozent angestiegen – im Vergleich zum Jahr 2022. Bereits im vergangenen Jahr waren die Flugpreise in die Höhe geschossen. Zuerst hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet.

Dabei ist es egal, ob der Urlaubsort Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei oder gar in Übersee liegt: Bei Betrachtung der Flugpreise für den Sommerurlaub 2023 fällt auf, dass es in diesem Jahr extrem teuer ist. Wer etwa nach Thailand reisen möchte und dafür einen Flug in die Hauptstadt nach Bangkok bucht, der muss in diesem Jahr laut Check24 über 50 Prozent mehr auf den Tisch legen, als dies noch in der Vergangenheit der Fall war.

Preise für Langstreckenflüge explodieren: Flug nach Bangkok kostet 2023 über 50 Prozent mehr als 2022

Bedeutet: Für unter 1000 Euro ist so gut wie kein Flug mehr ins Drehkreuz nach Südostasien zu bekommen. In den vergangenen Jahren hatte es aufgrund der Beliebtheit von Bangkok – wo während Corona strenge Einreisebestimmungen herrschten – auch immer mal wieder Sales mit Flugpreisen von unter 400 Euro nach Südostasien gegeben. Diese Backpacker-Träume dürften sich fürs Erste erledigt haben. Bereits 2022 waren die Preise auf über 700 Euro gestiegen, nun noch einmal um mehr als 50 Prozent. Billiger wird es, wenn der Urlaub nach Las Vegas gehen soll. Für einen Langstreckenflug dorthin sind die Preise laut Check24 um 6,1 Prozent auf rund 718 Euro im Schnitt gefallen.

Doch nicht nur bei Langstreckenflügen haben die Flugpreise pünktlich zum Sommerurlaub 2023 angezogen. Wer beispielsweise nach Rom fliegen möchte, um einmal in Italien die spanische Treppe zu sehen, muss in diesem Jahr schlappe 44,2 Prozent mehr zahlen, berichtet Check24. Demnach kostet ein Flug nach Rom in diesem Sommer im Durchschnitt rund 235 Euro.

Internationale Flugpreise explodieren: Vergleichsportal empfiehlt höchste Flexibilität bei Daten

Aber auch ins spanische Barcelona haben sich die Flugpreise verteuert, im Schnitt um 38,7 Prozent auf 258 Euro. Wer nach Lissabon fliegen möchte, muss in diesem Jahr knappe 30 Prozent mehr berappen und ist rund 341 Euro los. Gehts in den Urlaubsort Faro werden für ein Flugticket rund 348 Euro fällig, immerhin 10,5 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. Nach Athen stiegen die Preise um rund ein Viertel auf 349 Euro, nach Kreta werden 419 Euro fällig – 22,5 Prozent mehr als noch 2022.

„Die gestiegenen Preise für Flugtickets sind auf eine höhere Nachfrage und gestiegene Betriebskosten der Fluggesellschaften zurückzuführen“, erklärt Christian Meier, Geschäftsführer für den Bereich Flug beim Vergleichsportal Check24. Wer trotz der gestiegenen Flugpreise relativ günstig in den Urlaub kommen will, dem empfiehlt Meier höchste Flexibilität bei den Daten, dann können man auch noch in diesem Jahr Geld sparen – etwa bei Städtereisen. Auch eine Urlaubsdestination abseits des Massentourismus verspricht, im Jahr 2023 den Geldbeutel zu schonen. (jon)