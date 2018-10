Interview mit Alexander von Schönburg: Manieren kommen wieder in Mode

Darum sind Manieren wieder geil: Im Interview spricht Alexander von Schönburg (“Die Kunst des lässigen Anstands“) über die Rückkehr zu traditionellen Werten.

München –Pardon, aber man muss es wohl so formulieren: Manieren sind wieder geil. Der Trend wendet sich gegen Egoismus, Selbstoptimierung und Beliebigkeit. Das behauptet zumindest Bestseller-Autor Alexander von Schönburg (49) in seinem neuen Buch „Die Kunst des lässigen Anstands“. Als Gegenmittel gegen den Zeitgeist des „Alles ist erlaubt“ plädiert er für Werte und Tugenden, die lange altmodisch erschienen: Höflichkeit, Bescheidenheit, Aufrichtigkeit oder Treue. Im Interview erklärt der Benimm-Experte, der mit der Queen verwandt und Bruder von Gloria von Thurn und Taxis ist, warum nobles Verhalten das Leben schön macht.

Herr von Schönburg, laut Ihrem neuen Buch leben wir in einem Zeitalter der Selbstsucht und Selbstoptimierung, in dem so ziemlich alles erlaubt ist. Nun machen Sie eine neue "Sehnsucht nach Werten" aus. Gibt es die wirklich oder artikulieren Sie nur Ihr eigenes Wunschdenken?

Alexander von Schönburg: Die allgemeine Beliebigkeit, in der alles erlaubt ist und es keinerlei moralischen Standards mehr gibt, geht doch inzwischen jedem halbwegs vernünftigen Menschen auf die Nerven. Wir haben aus lauter Begeisterung für Fortschritt und aus lauter Druck, zeitgemäß zu sein, so ziemlich alles etwas, was einmal galt, aus dem Fenster geschmissen.

Das Klagen über Werteverfall kann man bislang eigentlich nur von Konservativen...

Von Schönburg: Ich glaube, dass das, was zunächst, angefangen in den 60-er Jahren, zu Recht als Befreiung von Normen und Werten empfunden wurde, so weit getrieben worden ist, dass gar keine Normen mehr gelten, was zu einer Verflachung unserer moralischen und kulturellen Landschaft geführt hat. Und das wird langsam als schmerzlicher Verlust empfunden und zwar weit über das konservative Milieu hinaus. Das geschieht nicht immer bewusst und äußert sich in ganz alltäglichen Dinge. Warum sehnen sich denn die Hipster in den Großstädten nach traditionell handwerklich hergestellten Produkten und bestellen ihre Öko-Seifen bei irgendwelchen Klöstern, deren Adressen sie eifersüchtig hüten und meiden Industrieware? Die Sehnsucht nach dem Guten von gestern ist mit Händen zu greifen.

Höflichkeit und Anstand, so schreiben Sie, sind heute „Akte des zivilen Widerstandes“ gegen den Zeitgeist. Welche Unart ist Ihnen denn zuletzt auf die Nerven gegangen?

Von Schönburg: Mich stört, dass jeder nur noch seine eigene Bequemlichkeit im Sinn hat. Das sieht man zum Beispiel daran, wie die Leute sich kleiden. Erwachsene Leute laufen wie Kinder rum, T-Shirts, Baseball-Kappen, Kopfhörer im Ohr. Klar ist das nur eine Äußerlichkeit, aber ich halte das für ein Symptom für etwas ziemlich Verstörendes: die komplette Infantilisierung unserer Gesellschaft. Das moderne Credo ist, dass alles bequem sein muss. Von den Klamotten übers Essen, das man kaum noch Kauen muss und im Gehen konsumiert wird, über das Einkaufen, für das heute ein Wischen über das Smartphone genügt und dann alles nach Hause geliefert wird bis hin zu Ehe und Beziehungen. Und dann wunden sich die Leute, dass sie plötzlich eine Leere empfinden. Die auf Selbsterfüllung, Spaß und Konsum getrimmte Gesellschaft spürt langsam, dass es eben gar nicht erfüllend ist, wenn man immer nur seinen eigenen Spaß, seine Bequemlichkeit, seine Selbsterfüllung im Blick hat und immer nur das tut, worauf man gerade Lust hat.

Sie loben „27 altmodische Tugenden für heute“: Höflichkeit, Bescheidenheit, Aufrichtigkeit, Treue, aber auch Coolness und Humor. Was bringen uns solche Tugenden im modernen Alltag?

Von Schönburg: Ich versuche mit meinem Buch, das Einmaleins der klassischen Tugendlehre in Erinnerung zu rufen, ihre Relevanz für heute aufzuzeigen und das in einer Sprache, die allgemein verständlich ist. Jahrtausendelang haben die größten der Menschheit darüber nachgedacht, was das gute Leben oder „Beatitudo“ ist, wie der Lateiner sagt. Den Schatz der klassischen Tugendlehre gilt es wieder zu entdecken, weil dort ewige Wahrheiten geboten werden, die vor 2000, 1000 oder 500 Jahren ebenso galten wie heute. Viele beklagen, eine fehlende Leitkultur, gleichzeitig herrscht eine große Zögerlichkeit, eine solche zu formulieren. Mein Buch ist ein Streifzug durch das Erbe von Antike, Christentum und europäischer Neuzeit, um die Eckpfeiler unserer ethischen Grundüberzeugungen in Erinnerung zu rufen.

Ist es nicht furchtbar anstrengend, dauernd auf Anstand zu achten?

Von Schönburg: Mein Hauptziel ist es, mit einem riesigen Missverständnis aufzuräumen, nämlich, dass alles, was mit Anstand und Tugendhaftigkeit zu tun hat, bitter schmecken muss. Das ist, wie gesagt, ein riesiges Missverständnis. Es geht um ein gelungenes Leben und das funktioniert nicht mit den Rezepten der modernen Tu-was-du-willst-Hauptsache-du-hast-Spaß-Kultur.

Wir sollten uns am Ideal der Ritterlichkeit orientieren, um den niederen Instinkten in unser Herr zu werden. Warum müssen wir gleich so viele Jahrhundert zurückgehen?

Von Schönburg: Das ritterliche Zeitalter war so etwas wie die Gründerzeit unseres europäischen Abendlandes, hier floss alles zusammen, was die europäische Kultur ausmacht, die ja ein Amalgam aus alt-europäischem, antiken und christlichem Denken ist. Meine These ist, dass Ritterlichkeit heute möglich ist. Wir beobachten doch überall ein Verfall des zivilisatorischen Miteinanders, da würde uns, finde ich, ein bisschen mehr Ritterlichkeit gut tun. Dazu gehört zum Beispiel auch der Respekt gegenüber Leuten mit anderen Überzeugungen als den eigenen.

Tun wir uns mit unserem eigenen kulturellen Erbe schwer?

Von Schönburg: Unsere europäische Kultur ist so einmalig, wir verfügen über hat so ein grandioses, geistiges Erbe. Die Tragik ist, dass wir uns quasi am Höhepunkt unserer Ausstrahlungskraft – die ganze Welt will so sein wie wir oder zu uns kommen – von Innen her schwach werden und verdörren, weil wir das Eigene nicht mehr schätzen und stattdessen alles, was von Außen kommt verherrlichen. Neulich stand ich an einem Dönerstand und beobachtete wie eine Frau, sie war um die 60, sich etwas bestellte und dabei den Dönermann anhimmelte. Ich mag auch Döner, ich finde auch, dass das Fremde immer auch eine Bereicherung ist, aber deshalb muss man es nicht anhimmeln.

Sie sprechen von traditionellen Werten. Aber war denn früher alles besser? Redet man mit älteren Menschen, stöhnen sie auch über den Muff der 50er Jahre.

Von Schönburg: Niemand will zurück in die Bigotterie vergangener Zeiten. Meine Tochter läuft nicht mit geflochteten Zöpfen herum und meine Jungs nicht mit artigem Mittelscheitel. Aber nicht alles, was früher galt ist falsch. Es muss uns gelingen, eine Art Synthese zwischen Konservatismus und Fortschrittswahn hinzubekommen. In den letzten 50 Jahren hat sich unser aller Leben grundlegend verändert. Wir sind freier, diverser und offener denn je. Und das ist gut so. Aber die Veränderungen haben ein derart atemberaubende Geschwindigkeit und ein derartiges Ausmaß angenommen, dass das viele inzwischen zu Recht als beunruhigend empfinden. Was mich stört, ist, dass man inzwischen schon als verdächtig gilt, wenn man nicht sämtliche, rasenden Veränderungen enthusiastisch bejubelt. Es genügt nicht mehr, die Veränderungen mitzutragen, man wird heute genötigt, alles toll zu finden, was neuartig ist. Mir ging, um ein Beispiel zu nennen, dieser Hype um Conchita Wurst fürchterlich auf die Nerven. Meinetwegen soll jeder rumlaufen wie er will, aber ich finde es belästigend, dass wer da nicht laut mitfeiert, gleich als rückständig dasteht.

50 Jahre nach 1968 fordern Sie eine "neue sexuelle Revolution". Was war denn an der letzten so falsch?

Von Schönburg: Auch hier gilt: Wir haben alle Maßstäbe verloren. Die sexuelle Revolution, die Befreiung von Heimlichtuerei und Bigotterie war etwas Großartiges. Aber wir sind inzwischen weit über das Ziel hinaus geschossen. Treu sind wir inzwischen nur noch unserer Smartphone-Marke, das klassische Familienbild gilt als überholt Treue hat heute den Beigeschmack von treudoof. In Frankreich gibt es schon die Ehe auf Zeit, die schnell und unkompliziert geschlossen und ebenso einfach wieder aufgelöst werden kann. Eine Ehe light sozusagen. Das kommt den Bedürfnissen moderner Menschen natürlich entgegen, ich finde das nicht nur unsagbar unromantisch sondern auch gesellschaftlich fatal. Bindungsunfähige Menschen gehen unverbindliche Zweckgemeinschaft ein und ziehen dann eine Generation von noch bindungsgestörteren Menschen heran. Das heißt dann Fortschritt. Gute Nacht!

Im Zeitalter von Fremdgeh-Portalen und Flirt-Apps wie Tinder loben Sie die "Theologie des Leibes" von Papst Johannes Paul II, also die enge Verbindung von Liebe, Treue und Sexualität. Mit Verlaub: So weit lehnt sich heute kaum mehr ein katholischer Bischof aus dem Fenster.

Von Schönburg: Die Kirche hat schon immer dazu geneigt, sich durch die Krankheiten der jeweiligen Epoche anstecken zu lassen. Heute leben wir im Selfie-Zeitalter, im Zeitalter der Selbstsucht und Selbstverwirklichung und aus Angst nicht mehr relevant zu sein, läuft die Kirche dem Zeitgeist hinterher. Mir fällt zum Beispiel auf Anhieb keine Äußerung des Erzbischofs von München und Freising ein, mit der er jemals in der Öffentlichkeit angeeckt sei. Er will populär sein und von „Spiegel“ und „Süddeutsche“ gefeiert werden. Dabei sollte die Kirche eigentlich Skandalon sein, also Stolperstein sein. Dass der Kirche die Relativierung sexueller Moralvorstellungen nicht gutgetan hat, sieht übrigens sehr deutlich an den Missbrauchs-Skandalen. Da wurden beide Augen zugedrückt, aus Pragmatismus und falsch verstandener Toleranz.

Der Wunsch nach Treue in Beziehungen ist das eine, die Realität das andere. Heute wird schon jede dritte Ehe geschieden, in Großstädten sogar jede zweite.

Von Schönburg: Das ist mir schon klar. Aber ist das wünschenswert? Es geht mir in meinem Buch vor allem darum, wieder nach den Dingen Ausschau zu halten, die begehrenswert sind. Was sind unsere Ideale? Mir ist schon bewusst, dass die Realität oft hinter den Idealen zurückbleibt, aber wenn wir aufhören, Ideale zu haben und nach idealen Lebensformen zu streben, wenn jede Lebensform so gut wie die andere ist, dann geht unsere Kultur den Bach runter. Was wir erleben ist eine fortwährende Destruktion und Verwüstung von allen jemals existierenden Wertesystemen. Am Anfang war das sicher auch ganz befreiend, aber jetzt ist der Moment gekommen, ein wenig innezuhalten und Inventur zu machen. Wir haben alles, was jemals galt, in Frage gestellt. Jetzt ist es langsam an der Zeit das Alles-in-Frage-stellen in Frage zu stellen.

Man bekommt fest den Eindruck, als ob der Spießer der neue Revoluzzer ist...

Von Schönburg: Rebellisch ist der, der sich gegen den allgemeinen Konsens stellt. Und da in unserer Gesellschaft Unkonventionalität zur Konvention geworden ist, ist es nun eben rebellisch, sich wieder an ein paar Regeln zu erinnern.

Läuft der Anständige nicht Gefahr, in einer Gesellschaft, die von Egoisten dominiert wird, gnadenlos unterzugehen?

Von Schönburg: Das hängt ein bisschen davon ab, wie Sie Erfolg definieren. Von Chesterton gibt es ein wunderschönes Essay darüber, das sich mit der Frage auseinander setzt, was das eigentlich ist: Erfolg. Ein Esel, sagt er, kann zum sehr erfolgreich sein im Eselsein. Mit meinem Buch will ich zum Nachdenken darüber anregen, worin man Erfolg sieht. Es ist nichts für Blender, die sich paar Benimm-Tricks abschauen wollen um dann irgendwie nobel wirken können. Es stellt sehr grundsätzliche Fragen. Wonach streben wir? Was betrachten wir als gutes, als gelungenes Leben? Ich bin aber im übrigen fest davon überzeugt, dass der Mut, nicht mit dem Zeitgeist mitzuschwimmen, äußerst attraktiv wirkt. Das Großartige ist, dass es nicht notwendig ist, sein ganzes Leben auf einmal zu ändern, um so etwas wie Ritterlichkeit und Heldenhaftigkeit im Alltag an den Tag zu legen. Mit jedem kleinen Akt, mit jedem Satz, mit allem, was wir tun und lassen, sogar mit der Art wie wir uns kleiden, was für Worte wir verändern und wie wir dem Kollegen, dem Busfahrer, dem Kellner, der Dame an der Supermarktkasse begegnen, verändern wir die Welt ein bisschen zum Besseren oder zum Schlechteren. Die Grenze zwischen Himmel und Hölle verläuft mitten durch die Herzen jedes einzelnen Menschen, hat Dostojewski gesagt. Ich glaube mit Martin Luther King daran, dass es in der Hand jedes einzelnen liegt, die Welt zu verändern. Am besten fängt man damit bei sich selber an. Mit kleinen Schritten. Ritterlichkeit bedeutet, die Welt ein kleines, wenn auch nur winziges Stück besser zu machen.

Interview: Franz Rohleder

Das Buch: Alexander von Schönburg, „Die Kunst des lässigen Anstands. 27 altmodische Tugenden für heute“, Piper, 320 Seiten, 20 Euro.