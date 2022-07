IQB-Bildungstrend 2021: Viertklässler schlechter im Lesen, Zuhören, Schreiben und Rechnen als vor zehn Jahren

Teilen

Eine Schülerin löst eine Rechenaufgabe. Dem aktuellen IQB-Bildungsreport zufolge gingen die Kompetenzen bei Viertklässlern im Vergleich zu 2016 in Mathe, Lesen, Zuhören und Rechtschreibung zurück. © picture alliance/dpa | Frank Rumpenhorst

Im Vergleich zu ihren Altersgenossen vor fünf und zehn Jahren schreiben, lesen und rechnen Viertklässler heute deutlich schlechter. Das liegt teilweise an der Corona-Pandemie - aber nicht nur.

Münster - Die Studie „IQB-Bildungstrend 2021“ untersucht die Kompetenzen von Kindern in der vierten Jahrgangsstufe in den Bereichen Deutsch und Mathematik. Dabei lagen die Kinder teils um ein halbes Schuljahr zurück. Als Erklärung könnte der Heimunterricht und die coronabedingte zeitweise Schließung der Schulen in Deutschland dienen. Doch die Forscher schreiben nicht den gesamten Bildungsrückgang der Pandemie zu.

IQB-Bildungstrend 2021: Signifikanter Kompetenzrückgang bei Viertklässlern in Deutsch und Mathematik

Der IQB-Bildungstrend Der IQB-Bildungstrend überprüft alle fünf Jahre, inwiefern Schüler und Schülerinnen der vierten Klasse in Deutschland die Kompetenzziele der Kultusministerkonferenz erreichen. Die erste Untersuchung fand im Jahr 2011 statt, die zweite 2016. Nun wurde der IQB-Bildungstrend 2021 veröffentlicht, basierend auf Daten aus dem vergangenen Jahr. Datengrundlage waren die Ergebnisse von 26.844 Schülern und Schülerinnen der vierten Jahrgangsstufe aus 1464 Schulen in allen 16 Bundesländern Deutschlands.

Die Studie untersuchte die Kompetenzen der Kinder im Bereich Deutsch und Mathematik. In Deutsch wurden die Bereiche Lesen, Zuhören und Rechtschreibung geprüft. Den Kompetenzrückgang maßen die Forscher am Lernzuwachs, der innerhalb eines Schuljahres zu erwarten ist. Dieser fiel signifikant niedriger aus als noch im Jahr 2016.

Lesen: Kompetenzrückgang entspricht etwa einem Drittel eines Schuljahres

Kompetenzrückgang entspricht etwa einem Drittel eines Schuljahres Zuhören: Kompetenzrückgang entspricht etwa einem halben Schuljahr

Kompetenzrückgang entspricht etwa einem halben Schuljahr Rechtschreibung (Orthografie): Kompetenzrückgang entspricht einem Vierteil eines Schuljahres

Im Bereich Mathematik fiel das Defizit der Viertklässler ebenfalls signifikant aus. Anders als im Fach Deutsch war der Rückgang aber nur wenig stärker ausgeprägt als der negative Trend zwischen den Jahren 2011 und 2016, so die Forscher.

Mathematik: Kompetenzrückgang um etwa ein Viertel eines Schuljahres

Interessant sind auch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Im Fach Deutsch schätzten Mädchen ihre eigenen Fähigkeiten höher ein, im Fach Mathematik gaben Jungen höhere Werte bei der Selbsteinschätzung an an als Mädchen. Insgesamt blieben die geschlechtsbezogenen Unterschiede jedoch seit 2016 stabil.

Bildungstrend 2021: Deutlich mehr Viertklässler als noch vor zehn Jahren erreichen Mindeststandard nicht

Im Vergleich zu den vorherigen Erhebungen - einmal vor fünf und einmal vor zehn Jahren - erreichten im Jahr 2021 deutlich mehr Viertklässler nicht einmal mehr den Mindeststandard. Etwa jeder Fünfte schaffte die Mindestanforderungen im Lesen nicht mehr, in der Rechtschreibung war es sogar jeder dritte Schüler.

Prozentsatz der Schüler, der Mindestanforderungen nicht erfüllt

Zuhören Lesen Rechtschreibung Mathematik 2011 7,4 12,4 keine Daten vorhanden 11,9 2016 10,8 12,5 22,1 15,4 2021 18,3 18,8 30,4 21,8

Bildungstrend 2021: Die Gründe für das schlechte Abschneiden der Schüler - es liegt nicht nur an Corona

Die Kompetenzen der Schüler sanken durch die Bank: Den Regelstandard erreichten insgesamt weniger Kinder und ein signifikant größerer Anteil verfehlte zudem die Mindestanforderungen. Besonders betroffen waren demnach Schüler mit Zuwanderungshintergrund, ebenso jene Kinder aus Familien mit einem geringen sozioökonomischen Status. „Dies unterstreicht einmal mehr die Bedeutung von schulischem Lernen für die Bildungsgerechtigkeit“, mahnte die CDU-Politikerin Karin Prien im Rahmen der Vorstellung des Berichts. Schon seit Längerem ist aus verschiedenen Studien bekannt, dass Kinder aus ärmeren oder bildungsfernen Schichten geringere Chancen auf optimale Bildung haben.

Inwieweit die Kompetenzrückgänge auf den pandemiebedingt eingeschränkten Schulbetrieb zurückzuführen sind, lässt sich nach Ansicht der Forscher nicht genau beziffern. „Da für mehrere Kompetenzbereiche bereits zwischen den Jahren 2011 und 2016 ungünstige Trends zu beobachten waren, ist nicht auszuschließen, dass sich diese im weiteren Verlauf auch ohne die Pandemie fortgesetzt hätten“, heißt es in dem Bericht. Zumindest das Ausmaß des Rückgangs ist jedoch teilweise Corona geschuldet.

IQB-Bildungstrend 2021: „Brauchen Maßnahmen, um pandemiebedingte Lernrückstände aufzuholen“

Besorgniserregend sind sie Ergebnisse auch, weil in der Grundschule die Fundamente für den weiteren Bildungserfolg der Kinder gelegt werden. „Fast 20 Prozent Kinder, die nicht gut lesen können, das ist ein Problem und das wird auch schwierig, das aufzuholen“ sagte etwa die wissenschaftliche Leiterin des IQB, Petra Stanat. Ganz im Sinne des alten Sprichworts „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“.

Um das Defizit der Schüler auszugleichen, würden temporäre Programme zu kurz greifen, so die Forscher. Die Wissenschaftler schlagen stattdessen langfristig angelegte Förderstrategien vor. Ebenso sieht es die CDU-Politikerin Prien: „Die Schülerinnen und Schüler brauchen den Präsenzunterricht in der Schule und langfristig angelegte Maßnahmen, um die pandemiebedingten Lernrückstände aufzuholen.“

Immerhin gab es eine gute Nachricht: An der Zufriedenheit der Schüler können die schlechten Ergebnisse nicht liegen. Die Viertklässler schätzten im Jahr 2021 ihre Schulzufriedenheit geringfügig, aber signifikant höher ein als noch im Jahr 2016. Lediglich der Wert der sozialen Eingebundenheit lag 2021 unter jenem der vorherigen Erhebung - angesichts der Lockdowns und Schulschließungen im Zuge der Corona-Pandemie nicht überraschend. Der Corona-Expertenrat kam bei seiner Bewertung der Corona-Regeln nun auch zu dem Schluss, dass bei Schulschließungen die negativen Folgen für Kinder und Eltern überwogen. Auch die Bildungsministerin Stark-Watzinger bezeichnete kürzlich Schulschließungen als einen Fehler.