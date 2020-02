Coronavirus im Iran: Vize-Minister versucht Krise kleinzureden - Jetzt ist er offenbar selbst infiziert

Im Iran sind nach offiziellen Angaben schon 15 Menschen am Coronavirus verstorben. Jetzt ist offenbar auch der Coronavirus-Beauftragte erkrankt.

Der Iran ist von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen

ist von der Ausbreitung des betroffen Offiziell gibt es im Iran 15 Tote durch das Virus, 95 Menschen sind infiziert

Auch der stellvertretende iranische Gesundheitsminister Iradsch Harirtschi ist mittlerweile positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Teheran - Das Coronavirus* breitet sich weltweit immer mehr aus. Vor allem das Ursprungsland China und andere ostasiatische Länder sind stark betroffen. Seit ein paar Tagen häufen sich nun auch die Fälle im Iran.

Coronavirus im Iran: Vize-Gesundheitsminister Harirtschi mit Sars-CoV-2 infiziert

Nach den offiziellen Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums am Dienstag ist die Zahl der gemeldeten Todesopfer im Iran mittlerweile von 12 auf 15 gestiegen. Außerdem seien in der Zwischenzeit 95 Menschen - 34 mehr als am Vortag - aus verschiedenen Teilen des Landes positiv getestet worden.

Jetzt ist auch der stellvertretende iranische Gesundheitsminister und der direkte Coronavirus-Beauftragte im Land selbst an dem Virus erkrankt, wie mehrere Medienvertreter unabhängig voneinander berichten. Das bestätigte auch die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Demzufolge sei Iradsch Harirtschi selbst positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. „Ich bin seit gestern Abend auch ein Coronaer“, sagte Harirtschi in einer Videobotschaft im Staatsfernsehen am Dienstag. Natalie Amiri, Chefin des ARD-Büros in Teheran, und der arabische Nachrichtensender Al Jazeera verbreiteten die Videobotschaft des iranischen Vize-Gesundheitsministers auf Twitter.

Der stellvertretende #Gesundheitsminister des #Iran hat sich mit dem #Coronavirius infiziert, sagt er hier in einer Videobotschaft. Er briefte in den letzten Tagen Journalisten und Offizielle über das #Virus. Offiziell sind inzwischen 16 im Iran daran gestorben. https://t.co/xPLiWv5vYV — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) February 25, 2020

Coronavirus: Infizierter Vize-Gesundheitsminister Harirtschi versuchte Corona-Krise kleinzureden

Der Vizeminister hatte in den letzten Tagen versucht, die Corona-Krise im Land kleinzureden. Das hatte zumindest der ultrakonservative Abgeordnete Ahmad Amirabadi Farahani behauptet. Er erklärte nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna am Montag, die Führung in Teheran sage über die Epidemie „nicht die Wahrheit“.

Harirtschi hatte die Vorwürfe des Abgeordneten dementiert, der der Regierung vorgeworfen hatte, bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus die Fakten zu verschleiern. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ilna nannte Amirabadi Farahani sogar die Zahl von „50 Todesfällen“ durch das Virus allein in der zentraliranischen Stadt Kom. „Ich widerspreche dieser Information kategorisch“, erklärte Harirtschi damals noch.

+ Der stellvertretende iranische Gesundheitsminister Iradsch Harirtschi (links) ist mit dem Coronavirus infiziert. © Iranian Presidency / AFP Farahani ist mit seinen Bedenken nicht allein. Viele Menschen befürchten, dass es weitaus mehr Tote und Infizierte gibt als bislang bekannt. In Teheran sind in fast allen Drogerien, Apotheken und Supermärkten Desinfektionsmittel ausverkauft.

Coronavirus im Iran: Zeigte Gesundheitsminister schon bei Pressekonferenz Anzeichen von Erkrankung?

Ein weiteres Video, dass auf Twitter kursiert, zeigt Harirtschi bei einer Pressekonferenz am Montag. Raf Sanchez, Nahost-Korrespondent des britischen Telegraph, teilte das Video ebenfalls. Er schrieb dazu: „Iradsch Harirtschi, Irans Vize-Gesundheitsminister, erklärte gestern im TV, dass die iranische Regierung die Coronavirusausbreitung unter Kontrolle habe. Heute wurde mitgeteilt, dass er selbst erkrankt ist.“ In dem Video ist zu sehen, wie sich Harirtschi intensiv mit einem Tuch Schweiß aus dem Gesicht tupft. Eins der Hauptsymptome des Coronavirus* ist Fieber.

Iraj Harirchi, Iran's deputy health minister, went on TV yesterday (left) to insist the Iranian government was getting the #coronavirus outbreak under control.



Today it was announced Harirchi himself has the virus. pic.twitter.com/dO0RgLyydk — Raf Sanchez (@rafsanchez) February 25, 2020

dpa/md

Auch in Europa sind immer mehr Länder von der Coronavirus-Epidemie betroffen. Am schlimmsten ist es derzeit in Italien. Auf Teneriffa (Kanarische Inseln) mussten wegen eines infizierten Urlaubersüber 1000 Gästen eines Hotels unter Quarantäne gestellt werden.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa7Ahmad Zohrabi