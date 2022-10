„Alptraum von Schock und Entsetzen“: Zehn Tote durch Tankstellen-Explosion in Irland

Von: Martina Lippl

Teilen

Zehn Menschen, darunter drei Kinder, sind bei einer Tankstellen-Explosion in Irland ums Leben gekommen. Der Bischof spricht von einem „Alptraum von Schock und Entsetzen“.

Creeslough – Die Explosion muss gewaltig gewesen sein. Rettungskräften bot sich ein Bild der Zerstörung. In dem Dorf Creeslough in Irland sind zehn Menschen am Freitagnachmittag in Folge einer Explosion in einer Tankstelle und einem Wohnblock ums Leben gekommen.

„Alptraum von Schock und Entsetzen“: Zehn Tote durch Tankstellen-Explosion in Irland

Zunächst war von drei Todesopfern die Rede. Im Laufe des Samstags wurde die Zahl aber mehrmals nach oben korrigiert. Unter den Gestorbenen sind nach Polizeiangaben vier Männer, drei Frauen, zwei Jugendliche und ein Mädchen im Grundschulalter. Acht Menschen sollen zudem mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden sein, einer davon in kritischem Zustand.

„Die Menschen in Cresslough durchleben einen Alptraum von Schock und Entsetzens“, zitierte der irische Rundfunksender RTÉ am Sonntag Bischof Alan McGuckian. Der Geistliche sprach am Sonntag in einer Messe zur Gemeinde.

Bei der Explosion handelte es sich vermutlich um einen „tragischen Unfall“, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten aber an. Nach Angaben der Polizei wurden keine weiteren Personen vermisst, es werde nicht mit weiteren Opfern gerechnet.

Zehn Menschen sterben bei Explosion an Tankstelle in Irland: Einsatzkräfte am Unglücksort in der Ortschaft Creeslough. © Paul Faith/afp

Tankstellen-Explosion in Irland – Präsident bestürzt über „Tragödie“

Die Tankstellen-Explosion in der Grafschaft Donegal hat im Irland am Wochenende große Anteilnahme ausgelöst.

Irlands Premierminister Michael Martin sprach den Angehörigen und Betroffenen sein Mitgefühl aus. Der irische Präsident Michael D. Higgins bezeichnete den Vorfall als „Tragödie, die ein furchtbarer Schlag für eine eng miteinander verbundene Gemeinschaft ist, in der jeder Verlust und jede Verletzung von jedem einzelnen und weit darüber hinaus gespürt wird“. (dpa/ml)