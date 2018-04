Irre Verwandlung! 20-jährige Studentin war pummelig - jetzt macht sie die Männer verrückt

Irre Verwandlung! Model Klara, alias Mercedes Mazur, war viel zu dünn - jetzt hat sie heiße Kurven und verdreht Männern den Kopf.

Hamburg - Instagram-Model Mercedes Mazur hat eine krasse Verwandlung hinter sich: Die 20-Jährige aus Hamburg verdreht vielen Männern mit ihrem Booty und den weiblichen Rundungen im Netz den Kopf. Extratipp.com* berichtet darüber. Dabei hat das Fitness-Model eine krasse körperliche Verwandlung hinter sich. Mit 15 Jahren war Mercedes Mazur ein kleines Pummelchen - doch nur vier Jahre später, 2017, posierte die Dual Studentin im Ökonomie-Bereich in der Bikini-Klasse (Alle Infos und Regeln hier) mit einem Gewicht von 58 Kg: Der ganze Körper war definiert, kein Gramm Fett zuviel.

+ So sah Mercedes Mazur 2017 aus, als sie in der Bikini-Klasse bei einem Schönheitswettbewerb antrat. © privat

Fitness-Model Mercedes Mazur: Krasse Verwandlung

Doch der ersten Verwandlung - vom Pummelchen zur Bikini-Athletin, folgte bis heute eine zweite, radikale Veränderung ihres Körpers. Heute wiegt Mercedes Mazur 73 Kilogramm. Sie hat 15 Kilos draufgepackt. Jetzt ist sie beinahe curvy - und mega-glücklich damit. Besonders ihr großer Hintern sorgt bei Instagram für viele Likes. Dort folgen dem Fitness-Model knapp 30.000 Fans. Tendenz: steigend.

+ Für ihre Booty-Fotos bekommt Mercedes Mazur im Netz die meisten Likes: Der Po hat der 20-Jährigen viel Schweiß gekostet. © privat

Das ist Fitness-Model Mercedes Mazur: Interview

Extratipp.com hat mit der 20-Jährigen gesprochen und wollte mehr über das kurvige Fitness-Model aus Hamburg wissen. Neben Krafttraining und Crossfit liebt es die 20-Jährige zu tanzen. "Modeln, Zeit mit meinen zwei besten Freunden zu verbringen, Leauge of Legends zocken, interessante Menschen kennenlernen und insbesondere neue Erfahrungen sammeln" findet Klara besonders spannend, wie sie im Interview verrät. Hier die wichtigsten Fakten zu ihrer Fitness-Laufbahn:

Klara trainiert im gleichen Fitness-Studio seit 2013

Krafttraining ist der Hamburgerin besonders wichtig

Bevorzugte Übungen: Kniebeuge & Ausfallschritte

+ Extratipp.com hat mit der 20-Jährigen gesprochen und wollte mehr über das kurvige Fitness-Model aus Hamburg wissen. © privat

So sieht die Ernährung von Fitness-Model Mercdes Mazur aus

Wie bei den meisten Fitness-Models kommt es auch bei Mercedes Mazur auf eine ausgewogene Ernährung an. Ihre eigene Ernährung beschreibt Klara als wechselhaft. "Wie meine aktuelle Lebenssituation aussieht und was ich für kurzfristige und langfristige Ziele verfolge."

Die 20-Jährige muss zugeben, dass sie versucht hat, eine gewisse "Balance" in ihrer Ernährung zu finden. "Jedoch passt das nicht zu mir. Ich lebe für die Extreme und entweder ich hau mir alles an Essen rein, was ich unter die Finger kriege oder bei mir ist alles getimed und geregelt. Allerdings achte ich schon sehr darauf, dass ein geplanntes Essverhalten meinen Alltag definiert", erzählt Klara.

+ So sah Klara noch 2017 aus: Sehr stark definiert. © privat

Ist Mercedes Mazur noch Single? Das sind die Ziele des Fitness-Models

Ihre sportlichen Ziele hat Mercedes Mazur immer vor Augen. "Seit Ende 2017 habe ich mich gegen das leistungsorientierte Training entschieden und trainiere nur noch um mich wohl in meiner Haut zu fühlen", verrät die Hamburgerin. Diese Liebe zum eigenen Körper und ein gesundes Selbstbewusstsein kommen gut an. Die Männer machen der Fitness-Bloggerin viele Komplimente.

Über 20 weitere Fotos von Mercedes Mazur und die Antwort, ob die noch Single ist, gibt es in diesem Artikel auf extratipp.com*.

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.