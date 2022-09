Corona in Ischgl: Deutsche verklagt erstmals Hotelier – Urteil könnte richtungsweisend sein

Von: Anna Lorenz

Der Wind um die Ausbreitung des Coronavirus im Ski-Ort Ischgl 2020 wird rauer: Nun wird erstmal ein Hotelier verklagt. Er soll Falschangaben über die Ansteckungsgefahr gemacht haben.

Wien – Zweieinhalb Jahre ist es her, als massenhafte Infektionen mit dem Coronavirus im österreichischen Ischgl für Aufsehen sorgten. Das damals noch völlig neuartige Virus verbreitete sich rasant in dem beliebten Skiort. Nun erhob eine deutsche Urlauberin deshalb Klage gegen einen Hotelier, der sie falsch über die Gefahr einer Ansteckung mit Covid-19 informiert haben soll. Das Verfahren ist das erste seiner Art; das Urteil könnte richtungsweisend für viele Betroffene sein.

Ischgl: Mehrere Klagen wegen Coronawelle 2020 – Berufungsgericht schreitet ein

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie gab es bereits mehrere Klagen gegen die Republik Österreich. Die Anspruchssteller, beziehungsweise deren verstorbene Angehörige, hatten sich im Winterurlaubsort mit dem Virus infiziert. Der Hotspot Ischgl gilt als einer der Umschlagplätze, von denen aus Covid-19 damals in viele Länder getragen wurde. Erkrankte Besucher des Skiorts versuchten in den vergangenen Jahren vielfach, Österreich zur Rechenschaft zu ziehen. Bisher wurden mindestens 80 Klagen von erkrankten Urlaubern und Hinterbliebenen eingereicht, die vom Landgericht Wien allerdings oftmals abgewiesen wurden.

Ende Juli allerdings hob das zuständige Berufungsgericht in 25 Fällen derartige Entscheidungen des Landgerichts auf, da es zu der Überzeugung gelangte, das Bundesland Tirol habe im März 2020 in einer Mitteilung bereits bekannte Infektionsfälle unter Urlaubern in Ischgl verschwiegen. Somit sei über die Gefahr einer Infektion mit Corona bewusst falsch informiert worden. Entsprechende Rechtsstreite müssen unter Beachtung dieser Einschätzung nun vom Wiener Landgericht neu entschieden werden. Wer die in Rede stehende Mitteilung kannte und auf die darin geschilderte Lage vertraute, kann unter Umständen mit einem neuen Ausgang der Klage rechnen.

Ischgl-Paukenschlag: Deutsche verklagt nicht nur Österreich, sondern auch Vertreter der Tourismusbranche

Zeitgleich begründete eine Frau aus Deutschland, die im März 2020 im Zuge eines Ischgl-Urlaubs schwer an Corona erkrankte, nun einen juristischen Paukenschlag hinsichtlich der Prozesse um Entschädigungen. Neben der Republik Österreich, der vorgeworfen wird, im Umgang mit Covid-19 versagt und zur Ausbreitung in Europa beigetragen zu haben, richtet die Frau ihre Klage nämlich auch gegen einen Hotelier – dieses Vorgehen, Entschädigung von einer nicht-staatlichen Stelle zu verlangen, ist in den Ischgl-Fällen bislang einzigartig.

In dem Rechtsstreit, der am Freitag (09. September) vor dem Wiener Landgericht für Zivilrecht verhandelt wird, muss sich der Hotelbetreiber gegen den Vorwurf verteidigen, die Urlauberin seinerzeit falsch über das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 informiert zu haben. Nach Angaben des Verbraucherschutzvereins, der diese und andere Klagen unterstützt, erkundigte sich die Frau vor ihrer Anreise bei dem Hotel, ob es in Ischgl ein Problem mit Covid-19 gebe und erhielt eine unzutreffende Antwort. Nun fordert sie eine Summe von 42.000 Euro von dem Unternehmen.