Sein VW-Bus wurde zuvor gefunden: Vermisster aus Deutschland offenbar tot auf Island entdeckt

Von: Jennifer Lanzinger

Ein Tourist aus Deutschland wurde zunächst in Island vermisst, nun wurde eine Leiche entdeckt. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Rund 200 Menschen hatten in Island nach einem vermissten Deutschen gesucht, sie entdeckten nun einen Leichnam auf der Insel.

Reykjavik - Er galt zunächst als verschwunden, nun wurde vermutlich ein aus Deutschland vermisster Mann in Island tot aufgefunden. Wie die dpa unter Berufung auf die isländische Polizei berichtet, hatte ein an der großangelegten Suche beteiligter Hubschrauber die Leiche des Mannes entdeckt. Die Frau des vermissten Deutschen hatte vermutlich aus Deutschland Alarm geschlagen.

Mann aus Deutschland in Island verschwunden - Polizei findet Leichnam

Wie die örtliche Polizei demnach über Facebook mitteilt, hatte ein Hubschrauber der Küstenwache die Leiche am Donnerstagabend im entlegenen Nordosten der Nordatlantik-Insel entdeckt. Nach dem vermissten Deutschen wurde bereits tagelang gesucht. Der Tourist war bereits im Juni nach Island gekommen, seine Frau in Deutschland hatte seit Mitte Juli nichts mehr von ihm gehört. Wie die Polizei weiter erklärt, stehe die offizielle Bestätigung, dass es sich bei dem Leichnam um den vermissten Deutschland handelt, noch aus. Ermittler gehen demnach jedoch davon aus, dass es sich um die gesuchte Person handelt.

Rund 200 Menschen und der Hubschrauber hatten nach Angaben des isländischen Rundfunks am Donnerstag in der Nähe von Akureyri nach einem deutschen Alleinreisenden gesucht. Zuvor war ein Hinweis eingegangen, dass das Fahrzeug des 1947 geborenen Mannes seit Tagen in einem Wandergebiet stillstehe. Der Rundfunksender RÚV veröffentlichte das Bild eines dunklen VW-Busses mit Berliner Kennzeichen.