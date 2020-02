Flugzeugunglück in Istanbul: Maschine bei Landung in drei Teile zerbrochen

Am Flughafen in Istanbul ereignete sich am Mittwoch ein Flugzeugunglück. (Archivbild)

Von der Landebahn abgekommen

In der Türkei ist ein Flugzeug bei der Landung verunglückt. Fernsehbilder zeigten, wie die Maschine an einem Istanbuler Flughafen in drei Teile zerbrach.