„Apokalypse auf der Autobahn“: Verkehrs-Kollaps in Italien wegen brutaler Fan-Krawalle

Von: Richard Strobl

Verfeindete Fußball-Fans lieferten sich auf der italienischen Autobahn A1 regelrechte Straßenschlachten. © Screenshot: Twitter/Michele Galvani

Zu kriegsähnlichen Szenen kam es am Sonntag auf der italienischen Autobahn A1. Verfeindete Fußball-Fans lieferten sich regelrechte Schlachten. Der Verkehr kollabierte.

Arezzo – In Italien ist es am Sonntag zu brutalen Ausschreitungen gekommen. Dafür verantwortlich waren verfeindete Fußball-Fans, die sich regelrechte Straßenschlachten lieferten.

Zu den Zusammenstößen kam es am frühen Sonntagnachmittag auf der sogenannten „Autostrada del Sole“, der italienischen A1, die Mailand mit Bologna, Florenz, Rom und Neapel verbindet. Es ist die wichtigste Autobahn Italiens. Doch wegen der Ausschreitungen musste die A1 in Richtung Norden am Sonntag teils komplett gesperrt werden. Erst gegen 14.30 Uhr gab die Polizei den Verkehr wieder frei. Es bildete sich ein Stau von bis zu 15 Kilometern Länge, wie der Corriere della Sera berichtet.

„Es ist wie im Krieg“: Fußball-Ultras legen Verkehr auf A1 komplett lahm

Die Sperrung war notwendig, weil sich Fans des SSC Neapel und des AS Rom auf einer Raststation nahe des toskanischen Arezzo und anschließend auch auf der Autobahn selbst brutale Straßenschlachten lieferten. Auf Twitter kursieren Videos, die die brutalen Szenen zeigen. „Apokalypse auf der Autobahn. Es ist wie im Krieg“, schrieb etwa der italienische Journalist Michele Galvani zu einem Video.

Die Fans aus Neapel waren dabei auf dem Weg nach Genua, um das Spiel ihrer Mannschaft gegen Sampdoria zu sehen, während Rom-Fans für die Partie gegen Mailand auf derselben Autobahn unterwegs waren. Gegen 13 Uhr besetzten dem Bericht des Corriere della Sera nach knapp 150 Neapel-Fans die Autobahnraststätte bei Arezzo. Als Rom-Fans auf der Autobahn vorbeifuhren, warfen sie Gegenstände auf die Fahrbahn. Die Rom-Anhänger stoppten anschließend, machten kehrt und stießen mit den Neapel-Ultras gewalttätig aufeinander. Mindestens ein Rom-Fan kam in ein Krankenhaus, heißt es in dem Bericht – offenbar erlitt er eine Stichverletzung.

Verkehrs-Kollaps in Italien: Rom- und Neapel-Fans liefern sich brutale Straßenschlacht

Die Polizei griff ein, als sich die verfeindeten Fan-Lager dem Bericht nach mit Stangen, Fahnenmasten, Helmen und Gürteln gegenüberstanden.

Auch auf der Fahrbahn in Richtung Süden bildete sich ein Stau, da Vorbeifahrende langsamer wurden, um das Geschehen zu beobachten und teils sogar zu filmen.

Nach Angaben der La Repubblica waren beide Fan-Lager bereits von Auseinandersetzungen ausgegangen. Womöglich war der erste Angriff der Neapolitaner sogar geplant gewesen.

Die Fans von Rom und Neapel sind schon seit den 80er Jahren extrem verfeindet. Immer wieder kommt es zu brutalen, gewalttätigen Auseinandersetzungen. (rjs)