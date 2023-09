Hunderte demonstrieren in Italien nach Tod von Bärin Amarena: „Dramatischer Akt der Wilderei“

Von: Karolin Schäfer

Die in Italien bekannte Bärenmutter Amarena wurde erschossen. Das sorgt für Unruhe in der Region und verschärft die Debatte um das Zusammenleben von Bär und Mensch.

Rom – Das Schicksal einer Braunbärenfamilie aus einem Nationalpark in Italien sorgt für Aufregung. Die Bärenmutter Amarena wurde von einem Jäger erschossen. Dieser hat sich auf seinem Grundstück in dem mittelitalienischen Dorf San Benedetto dei Marsi angeblich bedroht gefühlt. Der Fall zieht nun Protest nach sich: Hunderte Menschen gehen auf die Straße.

Nach Tod von Bärin in Italien: Jungtiere von Amarena gefunden

Zurück lässt die Bären im Parco Nazionale d‘Abruzzo Lazio e Molisee ihre wenigen Monate alten Jungen. Die Sorge war groß: Ohne Hilfe können sie in der freien Natur nicht überleben. Nach tagelangen Suchaktionen konnten schließlich zwei kleine Braunbären ausfindig gemacht werden, berichtete der Park am Dienstag (5. September). Da sie wohlauf sind und sich eigenständig ernähren können, habe man auf darauf verzichtet, sie einzufangen.

Die Bärenmama soll mit ihrem Nachwuchs öfter durch umliegende Dörfer spaziert sein. Amarena sei nach Angaben der Parkverwaltung nie zur Gefahr für Menschen geworden. Dennoch wurde die Bärin Anfang September mit tödlichen Schusswunden aufgefunden. Der Schütze stellte sich später selbst. Die Waffe besitzt der 56-jährige Jäger legal. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen den Mann ein.

Eine Braunbärin in Italien (undatierte Aufnahme). Am Rande eines italienischen Nationalparks ist die Braunbärin erschossen worden, die immer wieder auch in Dörfern zwischen Menschen unterwegs war. © Francesco Lemma/dpa

Die Situation ist angespannt. Inzwischen erhält der Jäger sogar Morddrohungen, wie die italienischen Nachrichtenagentur Ansa berichtete. „Ich habe seit drei Tagen nicht geschlafen und nichts gegessen. Sogar meine 85 Jahre alte Mutter rufen sie an. Die ganze Familie steht am Pranger“, sagte der Schütze. Nun steht der 56-Jährige unter Polizeischutz.

Bärin in Italien erschossen: Demo fordert Gerechtigkeit für Amarena

Eine Demonstration mit dem Titel „Gerechtigkeit für Bärenmama Amarena“ hatten die Behörden kürzlich verboten. Wie Südtirol News berichtete, sind am Sonntag (10. September) jedoch hunderte Menschen zu einer Kundgebung in Pescina dei Marsi erschienen. Dazu hatte der Tierschutzverband WWF aufgerufen. Zweitausend Menschen seien dem Aufruf gefolgt, teilte die Organisation in einer Erklärung mit.

Die Forderung der Protestaktion: Gerechtigkeit für die Bärenmama. Der Gemeinde habe Amarena schon häufig einen Besuch abgestattet. Luciano Di Tizio, Präsident des WWF Italien, empfindet die Tötung der Bärin als „dramatischen Akt der Wilderei“, auch als Folge einer „systematischen Desinformationskampagne über das Zusammenleben zwischen Mensch und Großraubtier“. In den sozialen Medien trauern Menschen ebenfalls um die Bärin. „Der Tod von Amarena hat uns allen geschadet. Das Parlament sollte Tiere schützen“, schrieb eine Nutzerin bei X (ehemals Twitter).

Tod von seltener Bären-Art in Italien sorgt für großen Verlust

Aus Sicht der Parkverwaltung gilt das Ableben von Amarena als großer Verlust – auch, weil sie viel Nachwuchs zur Welt brachte. Bei den Tieren im Abruzzen-Park handelt es sich um die seltene Unterart „Marsische Braunbären“. Derzeit leben noch etwa 60 Tiere dort.

In den vergangenen Monaten sorgten immer wieder Vorfälle mit Bären für Aufsehen. In der norditalienischen Provinz Trentino wurde ein Jogger von einer Bärin getötet. Zwischenzeitlich erließen die Behörden einen Tötungsbefehl, den das oberste Verwaltungsgericht in Rom mittlerweile gestoppt hatte. Seitdem hat sich in Italien die Debatte um das Zusammenleben von Bär und Mensch verschärft. Kürzlich machte sich eine Bärin sich in den Abruzzen in einer Hotelküche zu schaffen. Wer einem Bären begegnet, sollte bestimmte Verhaltensregeln beachten. (kas/dpa)