Erdbeben in Urlaubsregion in Kroatien: Erschütterungen bis nach Bayern spürbar?

Von: Ines Baur

Teilen

Ein Erdbeben der Stärke 4,8 hat die Westküste Kroatiens erschüttert. Vereinzelt sollen die Auswirkungen sogar in Bayern spürbar gewesen sein.

München - Im Sommer ist sie ein beliebtes Urlaubsziel. Jetzt wurde die kroatische Insel Krk von einem Erdbeben erschüttert. Nach dem verheerenden Beben in der Türkei sind die Menschen mehr sensibilisiert als sonst. Das Erdbeben hat die kroatische Insel Krk am Donnerstagvormittag erschüttert. Das seismologische Institut in der Hauptstadt Zagreb bezifferte die Stärke mit 4,8.

Auf der kroatischen Insel Krk hat die Erde gebebt. © Wolfgang Thieme/Zentralbild/dpa

Als Epizentrum gab das Institut die Ortschaft Draga Bascanska auf der Insel Krk an. Schäden sind bisher keine bekannt, Leserzuschriften an das Nachrichtenportal „index.hr“ berichteten jedoch von deutlich wahrnehmbaren Erdstößen, von schwankenden Gebäuden und von Regalen gefallenen Gegenständen in Wohnungen.

Erdbeben in Kroatien - Erschütterungen sollen bis Bayern zu spüren gewesen sein

Laut erdbebennews.de erreichte das Beben Magnitude 5.2. Die Erschütterungen seien in weiten Teilen Kroatiens, in Teilen von Bosnien-Herzegowina, Italien, Slowenien und im Süden von Österreich zu spüren gewesen. Vereinzelte Erschütterungen im Süden Bayerns seien nicht auszuschließen.

Das schreckliche Erdbeben in der Türkei und Syrien kostete Tausende Menschen das Leben. Viele Familien, die aktuell ihren Sommerurlaub planen, sind verunsichert, ob und wohin sie reisen können. Hilfreich könnte ein Modell sein, das Wissenschaftler erarbeitet haben. Das soll zeigen, wie hoch die Gefahr für Erdbeben in Europa ist. Generell gilt wohl, dass im südlichen Teil Europas die Erdbebengefahr höher als den Breitengraden Deutschlands. (dpa/ib)