„Einzigartige Entdeckung“ in Italien: Thermal-Badeort gibt Forschern 2000 Jahre alte Schätze frei

Von: Patrick Huljina

Teilen

Im Schlamm der heißen Quellen von San Casciano dei Bagni fanden Forscher Tausende Jahre alte Bronzestatuen. © Italian Culture Ministry via AP/dpa

In Italien haben Archäologen mehrere Bronzestatuen aus der Etrusker- und Römerzeit ausgegraben. Die Forscher sind begeistert vom guten Zustand.

San Casciano dei Bagni - Thermalbäder sollen den Kreislauf und den Stoffwechsel anregen, Stress mindern und für Entspannung sorgen. Offensichtlich eignet sich das warme Thermalwasser aber auch dazu, Tausende Jahre alte Statuen zu konservieren. Denn: Forscher entdeckten im alten italienischen Kurort San Casciano dei Bagni mehr als 20 ausgezeichnet erhaltene Bronzestatuen, die noch aus der Zeit der Etrusker und der Römer stammen.

Italien: Forscher graben über 2000 Jahre alte Bronzestatuen aus

Am Dienstag präsentierten die Archäologen aus Italien ihren spektakulären Fund. Die Forscher konnten bei ihren dreijährigen Ausgrabungen aus dem Schlamm der heißen Quellen in der Toskana neben den mehr als 2000 Jahre alten Bronzestatuen in nahezu perfektem Zustand auch zahlreiche Opfergaben und rund 5000 Gold-, Silber- und Bronzemünzen freilegen.

Der heutige Kurort San Casciano dei Bagni war wohl bereits den Römern und Etruskern als solcher bekannt. Wie das Kulturministerium in Rom am Dienstag (8. November) mitteilte, stellen die ausgegrabenen Skulpturen Gottheiten dar, die in einem von den Etruskern an einer Thermalquelle errichteten und von den alten Römern ausgebauten Heiligtum verehrt wurden. Ein spektakulärer Skelett-Fund in Italien aus dem vergangenen Jahr war ebenfalls knapp 2000 Jahre alt.

„Einzigartige Entdeckung“ in Italien: Größten Fund von Bronzestatuen aus Etrusker- und Römerzeit

Projektleiter Jacopo Tabolli sprach von einer „einzigartigen Entdeckung“. Sie ermögliche neue Erkenntnisse über die Entstehungszeit der Bronzen zwischen dem zweiten Jahrhundert vor und dem ersten Jahrhundert nach Christus. In dieser Zeit wurde die alte Zivilisation der Etrusker nach und nach von der römischen Kultur absorbiert.

Laut Tabolli handelt es sich um den bisher größten Fund von Bronzestatuen aus der Etrusker- und Römerzeit auf dem Gebiet des heutigen Italien und einen der bedeutendsten im gesamten Mittelmeerraum. Im warmen Thermalwasser blieben die Kunstwerke sogar derart gut erhalten, dass noch die etruskischen und lateinischen Inschriften lesbar sind, darunter auch die Namen einflussreicher Etrusker-Familien. Die Bronzestatuen sollen nun das Herzstück eines eigenen Museums werden.

Archäologen haben im vergangenen Sommer bei Schweinfurt eine einzigartige Figur aus gebranntem Ton gefunden. Sie ist fast 3000 Jahre alt und wurde „die Wassergöttin“ getauft. (ph/afp)