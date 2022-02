Corona-Wende in Italien: Zahlen fallen rapide - nächste Regel-Lockerung kommt noch diese Woche

Von: Richard Strobl

Eine Frau geht durch die Via del Corso spazieren und nimmt ihre Mund-Nasen-Bedeckung ab. (Archiv) © Cecilia Fabiano/dpa

Die Corona-Lage in Italien scheint sich weiter zu entspannen. Die Regierung reagiert prompt und verkündet die nächste Regel-Lockerung.

Rom - Italien darf angesichts weiter sinkender Corona-Zahlen auf eine Entspannung der Lage hoffen - und auf Lockerungen der Corona-Regeln. Die Regierung reagiert tatsächlich prompt.

Corona-Lockerung in Italien: Bürger können aufatmen

Am Freitag fällt in Italien die allgemeine Maskenpflicht im Freien. Die entsprechende Verordnung verkündete Gesundheitsminister Roberto Speranza am Dienstagabend. Auch wer Sport treibt, muss keine Maske mehr tragen. Allerdings gibt es Ausnahmen: Bürger müssen die Masken dennoch weiterhin dabei haben und sie vor allem bei größeren Menschenansammlungen auch nutzen. Im Innenbereich bleibt die Maskenpflicht vorerst. Zumindest bis zum 31. März, dann läuft der Corona-Ausnahmezustand in Italien aus.

Corona-Zahlen in Italien sinken rapide

Basis der Lockerung sind weiter fallende Zahlen: Die Infektionszahlen sanken in den vergangenen Tage deutlich. Am Dienstag wurden knapp 102 000 Neuinfektionen gezählt - erst vor drei Wochen waren es noch mehr als doppelt so viele gewesen.

Zudem plant Italien eine schrittweise Wiedereröffnung der Stadien ab dem 1. März mit einer Kapazität von bis zu 75 Prozent. In Hallen sollen 60 Prozent der Plätze besetzt werden dürfen. Hier wird weiterhin der Green Pass, also die 2G-Regel gelten.

Auch eine Öffnung von Clubs und Diskotheken steht im Raum. Die italienische Regierung hatte angesichts der sinkenden Zahlen von einer neuen Phase im Kampf gegen die Pandemie gesprochen. Ein Lockerungs-Kahlschlag in Italien bahn sich an. (rjs)