Neue Corona-Regeln: Italien lockert weiter - Riesen-Entlastung für Touristen

Von: Richard Strobl

Einige Menschen tragen Mund-Nasen-Bedeckungen während sie in der Hauptstadt während Schlussverkauf einkaufen gehen. © Cecilia Fabiano/dpa

Italien hat seine Corona-Regeln verlängert und auch einige Neuerungen beschlossen. Eine Lockerung betrifft vor allem ungeimpfte Urlauber.

Update vom 2. Februar, 22.33 Uhr: Italien lockert seine Corona-Regeln für Touristen. Der Ministerrat beschloss, dass Ausländer künftig wieder in Hotels oder Restaurants gehen dürfen, auch wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Sie müssen dann allerdings einen negativen Corona-Test vorweisen.

Zuletzt hatte sich die Tourismusbranche beschwert, weil Gäste zwar dank der 3G-Regel - also auch ungeimpft, aber negativ getestet - einreisen, dann aber nicht in Hotels oder Gaststätten gehen durften. Für Italiener gilt in der Gastronomie die 2G-Regel.

Italien beschließt neue Corona-Regeln: Auch Touristen sind betroffen

Zudem wurde am Mittwoch (2. Februar) beschlossen, dass Schulklassen künftig erst bei fünf positiven Covid-Fällen in den Distanzunterricht geschickt werden - zuletzt war das bei zwei infizierten Kindern der Fall. Geimpfte Kinder sind davon sogar ausgenommen; sie dürfen immer in die Schule.

Außerdem will die Regierung den Greenpass - also den 2G-Nachweis - für jene Italiener unbefristet verlängern, die geboostert sind oder sich nach zwei Impfdosen infiziert haben und nun genesen sind. Rund 81 Prozent der Italiener haben einen vollen Impfzyklus absolviert.

Neue Corona-Regeln in Italien: Lockerungen kommen - doch es greifen auch neue Maßnahmen

Erstmeldung vom 31. Januar: Rom - Italien ist eines der Länder, das am härtesten von der Corona-Pandemie getroffen wurde. Dementsprechend drastisch griff die Regierung in Rom mit Maßnahmen gegen durch. Am Montag laufen die aktuellen Beschlüsse aus. Sie sollen zwar weitestgehend verlängert werden - allerdings leicht angepasst.

Zuerst die aktuellen Corona-Zahlen aus Italien: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 1659 (Stand 31. Januar). Die Impfquote in dem 60-Millionen-Einwohner-Land liegt aktuell bei 83 Prozent (Erstimpfungen) und 76,2 Prozent (Zweitimpfungen. Allerdings hat die Regierung verkündet, dass die Infektionskurve mittlerweile rückläufig sei. Deshalb will man die teils strengen Corona-Maßnahmen, die seit Weihnachten in Kraft waren, leicht modifizieren.

Italien ändert Corona-Regeln ab Februar

Bleiben wird vorerst die Maskenpflicht im Freien im ganzen Land, wie die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtet. Erst wenn sich der Trend der sinkenden Infektionszahlen konsolidiert, soll hier etwas verändert werden.

Gesprochen werden soll am Montag auch über die geschlossenen Diskotheken. Prinzipiell läuft deren Schließ-Gebot heute aus. Ein Kompromiss könnte allerdings sein, dass sie erst am 15. Februar öffnen dürfen.

Corona-Impfpflicht in Italien greift

Zudem greift ab Dienstag die Impfpflicht für alle über 50-Jährigen Italiener. Wer nicht geimpft ist, dem droht ein Bußgeld von 100 Euro. Kontrollen sollen stichprobenartig durchgeführt werden. Ab dem 15. Februar müssen Personen über 50 dann den sogenannten Super-Green-Pass (Pendant zur deutschen 2G-Bescheinigung) vorzeigen, um Zugang zum Arbeitsplatz zu erhalten.

Zudem braucht es ab Dienstag den sogenannten Basic Green Pass (3G-Nachweis - mit PCR oder Antigentest) beim Betreten von Geschäften. Davon ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie etwa Supermärkte, Apotheken oder Tankstellen.

Italien ändert auch Regeln bei der Einreise

Zudem verändert sich die Frist für 2G-Nachweise in Italien. Der Nachweis ist dann sechs Monate gültig. Für Geboosterte gilt diese Frist allerdings nicht. Für sie wird kein Ablaufdatum mehr genannt.

Für deutsche Reisende interessant: Die EU hat ab dem 1. Februar ebenfalls neue vereinfachte Regelungen beschlossen. Italien lockert auch hier ab dem 1. Februar. Reisende aus EU-Ländern brauchen dann entweder einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einen negativen Corona-Test (Green Pass/3G). Bislang mussten Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Test vorweisen. Dies entfällt nun. (rjs)