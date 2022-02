Corona-Lockerungen in Italien: Regierung kündigt neue Phase an - großer Regel-Kahlschlag steht bevor

Von: Richard Strobl

Eine Mitarbeiterin bereitet Tische im Außenbereich eines Cafes nahe der Spanischen Treppe vor. © Cecilia Fabiano/dpa

Die Corona-Zahlen sind auch in Italien zuletzt stark gestiegen. Dennoch will die Regierung die Regeln lockern.

Rom - Die Omikron-Welle sorgte auch in Italien für extrem hohe Infektionszahlen. Doch mittlerweile sinkt die Zahl der Neuinfektionen wieder. Zudem verbreitet sich Optimismus, da die Krankenhäuser weit davon entfernt sind, überfüllt zu sein. Auch deshalb sollen bald die nächsten Corona-Lockerungen folgen.

Corona-Lockerungen in Italien: Sogar Clubs könnten bald öffnen

Italiens Regierung kündigte nun eine neue Phase im Kampf gegen die Corona-Pandemie an. Damit sollen auch einige weitere Regeln wegfallen. Auch der Ausnahmezustand soll beendet werden.

Schon in Kraft ist die Verkürzung der Quarantänezeit für symptomfreie Ungeimpfte, die mit Infizierten in Kontakt gekommen sind. Sie müssen nun statt für zehn Tage nur noch für fünf Tage in Isolation. Das berichtet unter anderem der Corriere della Sera. Zudem dürfen geimpfte Schüler nun trotz vieler positiver Fälle in der Klasse weiter in die Schule kommen.

Daneben können schon ab dem 11. Februar weitere Lockerungen in Italien folgen. Nach ORF-Angaben soll dann die Maskenpflicht im Freien wegfallen. Zudem könnten Diskotheken und Tanzlokale wieder öffnen.

Corona in Italien: „Grüner Pass“ könnte bald wegfallen

Außerdem könnte demnach auch der „Grüne Pass“ bald wegfallen.

Der Pass wird Geimpften und Genesenen ausgestellt und regelt aktuell den Zugang zum Arbeitsplatz, zu Geschäften, zur Gastronomie und zum öffentlichen Nahverkehr. Der Wegfall kommt also einer Aufhebung der 2G-Regel in Deutschland gleich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Italien liegt aktuell bei über 1200. Nach ORF-Angaben sind derzeit vier Millionen Italiener über 20 Jahren und 1,8 Millionen über 50 Jahren noch nicht geimpft.* Für die Über-50-Jährigen gilt seit dem 1. Februar eine Impfpflicht. (rjs)

*Italien hat knapp 60 Millionen Einwohner