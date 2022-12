Fast zwei Millionen ungeimpfte Italiener müssen Strafe zahlen

Von: Victoria Krumbeck

Italiener, die sich trotz Corona-Impfpflicht nicht haben impfen lassen, müssen nun zahlen. Ganze 100 Euro werden fällig.

München/Rom – Die Corona-Impfpflicht spaltet viele Gesellschaften. In Deutschland gilt bis Ende des Jahres die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Menschen, die vor allem in der Gesundheitsversorgung arbeiten, müssen nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind. Auch in Italien gab es eine solche Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sowie für Menschen über 50 Jahren. Auf diejenigen, die sich trotz Pflicht nicht geimpft haben, kommt nun eine hohe Rechnung zu.

Italien: Fast zwei Millionen Ungeimpfte müssen eine Strafe zahlen

Etwa 1,9 Millionen Italiener müssen ab Donnerstag (01. Dezember) eine Strafe zahlen, wenn sie nicht geimpft sind. Das berichtete unter anderem Der Standard. Betroffen sind bestimmte Berufsgruppen wie Lehrer, Sanitäter oder Sicherheitskräfte sowie Menschen, die älter als 50 Jahre alt sind. Für diese Gruppen galt in den vergangenen Monaten die Impfpflicht. Am 30. November lief die sechsmonatige Frist ab, die Ungeimpfte hatten, um zu rechtfertigen, wieso sie der Pflicht nicht nachkamen.

Wer nicht erklären kann, warum er nicht dreimal geimpft ist, muss eine Strafe von 100 Euro zahlen. Einige hatten darauf verweisen, sich bereits mit dem Coronavirus angesteckt zu haben.

Im Juni lief die Impfpflicht für über 50-Jährige ab. Im Oktober hob die italienische Regierung unter Giorgia Meloni die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal in Krankenhäusern und Pflegeheimen auf. Die Vorgängerregierung unter dem damaligen Ministerpräsidenten Mario Draghi hatte die Regelungen eingeführt.

Italienisches Verfassungsgericht: Impfpflicht war rechtskonform

Meloni hatte bereits in der Vergangenheit einen anderen Kurs in der Pandemie gefordert. Gerüchte, laut denen Meloni die Geldstrafe aufheben wolle, konnten bisher nicht bestätigt werden. Am Donnerstagabend entschied das italienische Verfassungsgericht, dass die eingeführte Impfpflicht rechtskonform gewesen sei. Auch die damit einhergehenden Suspendierungen von Arbeit und Gehalt seien somit legitim, berichtete die Kronen Zeitung.

Von der Strafe sind vor allem die Menschen in den Regionen Friaul-Julisch Venetien, Abruzzen sowie Kalabrien in Süditalien betroffen. Dort leben die meisten Nichtgeimpften im Vergleich zu der gesamten Bevölkerungszahl. (vk)