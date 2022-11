Italienisches Dorf hat genug von Rom – und will lieber zur Schweiz gehören

Von: Martina Lippl

Das italienische Bergdorf Monteviasco liegt auf 1.650 Metern Höhe und ist fast völlig von der Welt abgeschnitten (Archivfoto). © Daniel Schweinert/imago

Im italienischen Bergdorf Monteviasco herrscht dicke Luft. Die Bewohner wollen der Schweiz beitreten.

Monteviasco – Der Ort Monteviasco liegt auf 1.650 Metern in Italien (Lombardei). Auf Fotos schmiegt sich das Bergdorf idyllisch in die hügelige Landschaft, wenige Kilometer von Tessin entfernt. Aber der erste Eindruck täuscht. Die Bewohnerinnen und Bewohner wollen an die Schweiz angegliedert werden. In einem kürzlich veröffentlichten Brief in der Tageszeitung La Prealpina fordern sie die Annexion ihrer Heimat in die Schweiz. Nach Ansicht der Einwohner sollte die Grenze verschoben werden.

Italien: Bergdorf nur zu Fuß über 1.400 Stufen zu erreichen

Der Grund dafür: Monteviasco ist seit Jahren nur zu Fuß über einen Pfad mit über 1.400 Stufen zu erreichen. Das Dorf von der Außenwelt quasi abgeschnitten. Die Seilbahn steht seit 2018 still. Bei einem Unfall kam der Seilbahnbetreiber ums Leben. Nach dieser Tragödie hat sich bisher niemand gefunden, der die Standseilbahn Sacro Monte di Varese als Transportmittel wieder in Betrieb nehmen will.

Italienisches Bergdorf will zur Schweiz gehören

In dem Brief werfen die Bewohner den Behörden Untätigkeit vor. Angeblich sollen aus diversen Gründen noch sechs Ausschreibungen der lokalen Verkehrsbehörde anhängig sein, berichtet das Schweizer Nachrichtenportal 20min.ch unter Berufung auf italienische Lokalmedien. Doch es herrscht Stillstand.

Der Beitritt zum Kanton Tessin (Schweiz) scheint für die Bewohner der einzige Weg, die Seilbahn wieder zu öffnen. Und da das Dorf keine zwei Kilometer vom Tessin entfernt liege, fordern sie, die Grenze einfach weiter nach unten zu ziehen, um den „bürokratischen Fesseln in Italien“ zu umgehen.

Italienisches Bergdorf Monteviasco will der Schweiz beitreten. Der Grund: Die Seilbahn ist seit Jahren stillgelegt. © Screenshot Google Maps

Mit dem Brief – den vor allem Bewohner mit einem Zweitwohnsitz – verfasst haben, soll die Debatte um die Zukunft von Monteviasco wieder aufleben. „Wir würden uns freuen, wenn Politiker über die Verdienste ‚streiten‘, ein Transportmittel wieder in Betrieb zu nehmen, von dem unser Leben abhängt“, ist in dem Brief zu lesen.

Wie das RSI schreibt, handelt es sich bei der Forderung der Italiener um einen provokanten Hilferuf. Die Region kümmere sich zu wenig um das Bergdorf. Ob der Brief seine gewünschte Wirkung entfaltet, bleibt abzuwarten. Am 12. November jährt sich das tödliche Unglück in Monteviasco zum vierten Mal. (ml)