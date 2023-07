Wildtier in Italien ausgebüxt: Elefant will in den Supermarkt

In einer Kleinstadt im Süden Italiens spaziert ein Elefant umher, vom Strand über die Straße bis zum Supermarkt. Doch wo kam der Dickhäuter überhaupt her?

Amantea – Ein wildes Tier, dass auf Straßen in Europa herumspaziert, das kommt sicher so einigen Personen bekannt vor. Immerhin ist es erst wenige Tage her, als es hieß, dass ein Löwe in Berlin gesichtet wurde – auch wenn sich die Sichtung später als Wildschwein herausstellte. Eine ähnliche Situation gibt es gerade in Italien, wobei hier deutlich besseres Bildmaterial gibt. Diesmal handelt es sich wirklich um ein wildes Tier: In Italien ist ein Elefant unterwegs.

Frei laufender Elefant in Italien unterwegs: Der Dickhäuter am Strand und auf der Straße

In der Region Kalabrien, im Süden Italiens machte ein Elefant einen Spaziergang durch eine Kleinstadt, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Eine Person entdeckte den Elefanten auf einer Straße und teilte die Sichtung auf der Social-Media-Plattform Twitter.

Auf Social Media kursieren mehrere Bilder des Elefanten, so war er offenbar zuerst an einem Parkplatz am Strand und spazierte danach über eine Straße und soll sogar einen Kreisverkehr überquert haben. Doch wo kam der Elefant auf einmal her?

Elefant spaziert frei in italienischer Kleinstadt – nicht zum ersten Mal in diesem Jahr

In der italienischen Kleinstadt Amantea gastierte ein Zirkus, wie mehrere Medien berichten – von dort soll der Elefant entlaufen sein. Auf einem Supermarkt-Parkplatz sollen die Mitarbeiter den Elefanten gefunden und anschließend zurück in den Zirkus begleitet haben. Laut der Zeitung Krone wurde zwischenzeitlich befürchtet, dass die Gerüche des Supermarktes den Elefanten anlocken und er sich an der Obst- und Gemüsetheke bedienen könnte. Letztlich sind jedoch weder Menschen noch Gegenstände oder das Tier selbst zu Schaden gekommen.

Tatsächlich handelt es sich nicht um den ersten frei laufenden Elefanten in Italien. In der Nähe von Rom lief ein Artgenosse des Dickhäuters erst vor wenigen Wochen auf den Straßen herum. (kiba)