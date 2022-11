Schweres Erdbeben erschüttert Italien: Menschen rennen an Adria-Küste in Panik auf die Straße

Von: Martina Lippl

Schweres Erdbeben erschüttert Italien. Das Epizentrum liegt in der Adria vor der Küste der Marken. © Screenshot Google Maps

Ein schweres Erdbeben hat Italien am Mittwochmorgen erschüttert. Die Erde bebte an der Adria bei Rimini. Auch in Österreich war es zu spüren.

Rom – In Italien wurden Menschen in der Früh um 7 Uhr am Mittwoch aufgeschreckt. Ein Erdbeben der Stärke 5,7 auf der Richterskala erschütterte die Region an der Adria in Mittelitalien. Das Epizentrum lag vor der Küste in der Adria in der Nähe von Pesaro und Fano, zwischen Italien und Kroatien in 30 Kilometer Tiefe, wie das italienische Institut für Erdbeben und Vulkanologie (INGV) mitteilt. Um 7.12 Uhr folgte ein Erdbeben der Stärke 4.

Schweres Erdbeben in Italien: Menschen rennen in Panik auf die Straße

Nach italienischen Medienberichten war die Küstenstadt Senigallia besonders betroffen. In der Gegend wurden einige Schäden gemeldet, teilt die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit. Die italienische Feuerwehr Vigili del Fuoco schreibt dagegen auf Twitter, dass bisher keine Schadensmeldungen in der Kommandozentrale eingegangen sein. Allerdings lägen einige Anfragen auf Gebäudekontrollen vor, die jetzt abgearbeitet würden.

Das Beben war in den Marken, der Emilia Romagna, Venetien, Friaul, Umbrien, der Toskana und auf dem Balkan deutlich zu spüren, twittert Il Mondo dei Terremoti.

In Rimini rannten die Menschen in Panik auf die Straße, berichten lokale italienische Medien. Viele Hotels sollen evakuiert worden sein. Bisher liegen jedoch keine Meldungen von Verletzten vor, heißt es bei der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. An der Adria sind die Züge angehalten worden. Wegen des starken Erdbebens wurden aus Sicherheitsgründen die Bahnstrecken rund um Ancona gesperrt. Dort sollen nun Kontrollen durchgeführt werden, ob Schäden an den Gleisen, Brücken oder Tunnel vorliegen. Auch die Schulen wurden vorsorglich in Fano, Pesaro, Senigallia und Ancona geschlossen.

„Die Straßenlaternen der öffentlichen Beleuchtung schwankten wie Zweige, alles zitterte stark, eine schreckliche Sensation und Menschen strömten auf die Straße“, sagt ein Einwohner von Fano, wie ANSA berichtet.

Italien: Erdbeben der Stärke 5,7 auch bis nach Österreich zu spüren

Das Beben wurde laut ZAMG auch in Österreich in den Bundesländern Kärnten, Steiermark, Tirol, Salzburg und Wien schwach bis deutlich wahrgenommen. In vielen Fällen wurde besonders in höheren Stockwerken ein Schwanken beobachtet. Gebäudeschäden sind in Österreich nicht zu erwarten.

Ein Erdbeben der Stärke 5,7 erschütterte am Mittwochmorgen Mittelitalien, teilt das italienische Institut für Erdbeben und Vulkanologie (INGV) mit. © Screenshot INGV.it

Italien: Nachbeben erschüttern immer wieder die Erde

Nach den starken Erdbeben am Mittwochmorgen kommt die Erde in Italien noch nicht zur Ruhe. Das italienische Erdbebeninstitut INGV verzeichnet danach weitere schwächere Beben.

In Italien treffen die eurasische und die afrikanische tektonische Platte aufeinander, wodurch das Erdbebenrisiko besonders groß ist. Im Sommer 2016 waren fast 300 Menschen bei einem Erdbeben in den Regionen Marken, Umbrien und Latium ums Leben gekommen. (ml)