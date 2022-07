Italien: Mehr als tausend Menschen aus dem Mittelmeer gerettet - auch mehrere Tote geborgen

Von: Bettina Menzel

Die Besatzung der Sea-Watch 3 verteilt Rettungswesten an Menschen in einem Schlauchboot, mit dem sie versuchten nach Europa zu gelangen (24. Juli 2022). © Nora Boerding/Sea-Watch via AP/dpa

Am Wochenende konnten mehr als tausend Menschen vor Italien aus dem Mittelmeer gerettet werden. Doch für fünf Personen kam jede Hilfe zu spät.

Rom – Die italienische Küstenwache hat am Samstag fast 700 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. Private Seenotretter nahmen rund 450 weitere Menschen auf ihren Schiffen auf. Fünf Menschen konnten Angaben der italienischen Behörden vom Sonntag zufolge nur noch tot geborgen werden.

Italiens Küstenwache und Seenotrettungsorganisationen retten tausend Menschen

Binnen weniger Stunden sind in Italien sind am Wochenende mehr als tausend Menschen über den Seeweg angekommen. Sie gingen in mehreren sizilianischen Häfen an Land. Am Samstag hatten ein Handelsschiff und die Küstenwache vor der süditalienischen Region Kalabrien mehr als 600 Menschen von einem Fischerboot gerettet, teilweise direkt aus dem Wasser. In dem Fischerboot seien auch fünf Leichen gefunden worden, wie die italienische Küstenwache am Sonntag mitteilte. Am späten Samstagabend erreichten zudem 522 Menschen auf 15 Booten aus Tunesien und Libyen die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa.

Hunderte weitere aus Seenot gerettete Menschen warten nach Angaben von Hilfsorganisationen darauf, an Land gehen zu können. Die in Berlin ansässige Nichtregierungsorganisation (NGO) Sea-Watch rettete nach eigenen Angaben am Samstag bei vier Einsätzen über 400 Menschen, darunter eine hochschwangere Frau, eine Person mit schweren Verbrennungen und mehrere Kinder. „Mit 444 Gästen an Bord ist die Sea-Watch 3 nun auf dem Weg nach Norden und hofft, bald einen sicheren Hafen zugewiesen zu bekommen“, teilte die Organisation am Sonntag auf Instagram mit.

So viele Menschen schafften es in diesem Jahr über das Mittelmeer nach Italien Seit Jahresbeginn sind laut dem Innenministerium in Rom 34.000 Migranten über das Mittelmeer nach Italien gelangt. Im Vorjahr waren es 25.500 Menschen, 2020 - dem Jahr als die Corona-Pandemie begann - kamen 10.900. Auf Lampedusa ist italienischen Medien zufolge die für maximal 300 Menschen ausgelegte Erstaufnahmeeinrichtung dramatisch überfüllt. Laut der Nachrichtenagentur Ansa leben dort derzeit 1200 Menschen.

Das Schiff „Ocean Viking“ der NGO SOS Méditerranée holte nach Angaben der Besatzung vor der libyschen Küste 87 Menschen von einem „überfüllten Schlauchboot“, darunter 57 unbegleitete Minderjährige. Keiner der Menschen war bei der Überfahrt mit Rettungswesten ausgestattet gewesen. Am Sonntag berichtete SOS Méditerranée von einer weiteren Rettungsaktion - zusätzlich zu den 87 Menschen befänden sich demnach nun weitere 108 Gerettete an Bord und damit insgesamt 195 Menschen.

So gefährlich ist die Überfahrt über das Mittelmeer

Das Mittelmeer ist laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) die gefährlichste Fluchtroute der Welt. Schätzungen der IOM zufolge sind seit Beginn dieses Jahres 990 Menschen auf der Überfahrt ums Leben gekommen oder spurlos verschwunden. Seit 2014 sind nach offiziellen Zahlen über 21.000 Menschen bei der Fahrt übers Mittelmeer gestorben - die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.

Weltweit sind zur Zeit mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Das teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR im Juni mit. Demnach flüchteten etwa fünf Millionen Menschen allein wegen des Ukraine-Krieges. Die UNHCR hat einen Sechs-Punkte-Plan entwickelt, um die Flüchtlingssituation in Europa zu verbessern. „An einer effektiven Lösung müssen sich alle EU-Mitgliedsstaaten beteiligen“, forderte UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi.

Die Zeit drängt, denn Wissenschaftler erkennen einen Zusammenhang aus Klima, Konflikten und Migrationsbewegungen. Die Klimakrise könnte Migrationsbewegungen daher weltweit befeuern, wie etwa Forscher des International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in einer in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Meta-Studie nachwiesen.

Einige Flüchtende schlafen an Board der Sea-Watch 3, nachdem sie mit Rettungsbooten aus klapprigen Schleuserbooten gerettet wurden (24. Juli 2022). © Nora Boerding/Sea-Watch via AP/dpa

Migranten und Flüchtlinge? So unterscheidet das Bundesentwicklungsministerium

Bei der Berichterstattung von Überfahrten über das Mittelmeer ist in der Regel von Migranten, nicht von Flüchtenden die Rede. Das „Völkerrecht zieht eine klare Trennlinie zwischen Migranten und Flüchtlingen“, heißt es dazu auf der Seite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Flüchtlinge sind laut Genfer Flüchtlingskonvention Menschen, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung“ fliehen.

Als Migranten definiert das BMZ hingegen Menschen, die „aus eigenem Antrieb ihre Heimat verlassen“. Migrantinnen und Migranten fallen demnach nicht unter das internationale Flüchtlingsschutzsystem.

„Menschen, die sich in ein solches Boot setzen und die oft tödliche Überfahrt riskieren, haben einen Grund und meistens keine Wahl“, heißt es von Seiten der Nichtregierungsorganisation Sea-Watch zum Thema. Die Flüchtenden befänden sich in akuten Notsituationen und würden vor Kriegen, Verfolgung oder Armut fliehen. Das Recht auf Asyl sei ein Menschenrecht. Niemand setze seine Kinder in ein Boot, außer das Wasser sei sicherer als das Land, zitiert die NGO die Dichterin Warsan Shire (bm mit Material von dpa).