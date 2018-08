Apokalyptische Szenen: Explosion erschüttert Bologna - ein Toter

In der italienischen Stadt Bologna hat sich eine Explosion ereignet. Die Feuersäule und der schwarze Rauch sind kilometerweit zu sehen. Mindestens ein Mensch ist um Leben gekommen.

Bologna - Bei der Explosion eines Lastwagens auf der Autobahn in der Nähe des Flughafens im italienischen Bologna ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Um die 40 Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Montag.

Die Explosion hatte sich am Mittag ereignet. Ein Video der Polizei auf Twitter zeigte, dass ein Teil der Autobahnbrücke, auf der der Lastwagen unterwegs war, einstürzte.

Warum der Lastwagen auf der Autobahn 14 explodierte, war nach Angaben eines Sprechers der Kommune zunächst unklar. Laut Feuerwehr und Polizei handelte es sich um einen Tankwagen. Die Autobahn führt auch am Gelände des Flughafens Bologna entlang. Dieser war nach Angaben des Betreibers aber nicht betroffen. Auch habe es zunächst keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb gegeben.

Explosion in Bologna: Feuerball schockte Autofahrer

Twitternutzer berichten am Montag über eine riesige Explosion in der Nähe von Bologna (Italien). Auf den Fotos ist ein Feuerball und eine Rauchwolke zu sehen. Die Ursache für die gewaltige Explosion war anfangs noch unklar. Offenbar war ein Tanklaster bei einem Verkehrsunfall auf einer Umgehungsstraße in der Nähe des Flughafens am Montag gegen Mittag explodiert.

Explosion in Bologna von Polizei bestätigt

Die italienische Polizei bestätigt inzwischen via Twitter eine Explosion in Bologna. Ursache, sei nach ersten Erkenntnissen der Polizei, ein Autounfall gewesen.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer den Bereich auf der Autobahn zu meiden und weiträumig zu umfahren. Der Flughafen Bologna ist nach eigenen Angaben nicht betroffen. Die Explosion habe keine Auswirkungen auf Starts oder Landungen, teilte der Betreiber via Twitter mit.

#PMBologna A causa incidente in Autostrada, si è verificata un'esplosione con conseguente incendio all'altezza di via Marco Emilio Lepido. Circolazione compromessa, non solo in autostrada, ma anche nella zona di Borgo Panigale. #ViabiliBO — Polizia Municipale Bologna (@PMBologna) 6. August 2018

Nach Medienberichten sind Feuerwehrmänner und Rettungskräfte vor Ort. Auch ein Hubschrauber soll im Einsatz sein. Es soll Verletze gegeben haben.

Wie die italienische Nachrichtenseite bologna.repubblica.it berichtet, habe sich der Zwischenfall auf der Strecke zwischen Borgo und Casalecchio ereignet. Der Verkehr wurde in beide Richtungen gesperrt.

Cosa sta succedendo? Esplosione in corso a #bologna pic.twitter.com/nDEjgRt8bk — Biagio Tozzi (@biagiotozzi) 6. August 2018

Bologna: Explosion beim Flughafen verursacht Feuer, das um sich greift

Nach der Explosion hat das Feuer offenbar auf einen angrenzenden Parkplatz übergegriffen. Auf einem Twitter-Video ist zu sehen, wie die Flammen sich auf angrenzende Gebäude ausbreiten.

dpa/ml