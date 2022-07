Flughafen-Chaos in Italien: Mehr als 200 Flüge komplett gestrichen

Von: Richard Strobl

Passagiere warten auf dem Vorfeld des Flughafens Bergamo (BGY) auf die Ankunft des Ryanair-Flugzeuges. © Kathrin Deckart/dpa

Ein Warnstreik hat am Sonntag an etlichen Flughäfen in Italien für große Probleme gesorgt. 200 Flüge wurden komplett gestrichen.

Rom - Das Flughafen-Chaos in Europa ist schon seit einigen Wochen ein großes Thema. Überall fehlt es an Personal. In Italien kam am Sonntag noch ein Warnstreik hinzu. Die Folge: Chaos an etlichen Flughäfen, wie die italienische Zeitung La Stampa berichtet.

Flughafen-Chaos in Italien: Etliche Flüge gestrichen

Mehrere italienische Gewerkschaften hatten am Sonntag zu einer knapp vierstündigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Zwischen den Unternehmen und den Gewerkschaften gibt es Streit um Arbeitnehmerrechte, Arbeitsbedingungen und die Zahlung von Mindestlöhnen in der Branche. Laut der Flugsicherung Enav sollte der Warnstreik von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr dauern.

In der Folge sind am Sonntag in Italien zahlreiche Flüge komplett gestrichen worden. Landesweit wurden an den Airports etwas mehr als 200 Flüge annulliert. Betroffen waren vor allem inneritalienische Verbindungen, wie auf den Webseiten der großen Flughäfen zu lesen war. Aber auch Passagiere, die etwa von Mailand nach Frankfurt oder Berlin wollten, konnten ihren Flug nicht nehmen. An den Airports in Rom wurden Verbindungen außerhalb Italiens unter anderem nach Paris, Amsterdam, London oder Zürich abgesagt.

Warnstreiks in Italien: Mehrere Airlines bestreikt

Bestreikt wurden die Flugsicherung Enav und die Fluggesellschaften Ryanair, Easyjet und Volotea, wie es in den Mitteilungen der Gewerkschaftsbünde hieß. Die Airlines teilten mit, betroffene Kunden vorab informiert zu haben.

Die Flüge in den Zeiträumen zwischen 7.00 Uhr und 10.00 Uhr und sowie 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr seien nicht betroffen, hieß es von der Enav weiter.

Hier haben wir einige Tipps, wie sich Verspätungen als Reisender möglichst vermeiden lassen. (dpa/rjs)