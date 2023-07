Italien-Flugzeug gerät in Hagel-Sturm: Heftige Schäden erzwingen Notlandung – Meteorologen wundern sich

Von: Richard Strobl

Italiens Norden wird aktuell von heftigen Stürmen heimgesucht. Eine Boeing musste nun notlanden. Ein Hagelsturm hatte heftige Schäden angerichtet. Doch war dies vermeidbar?

Mailand/Rom – Europa scheint sich im Ausnahmezustand zu befinden. Während in Griechenland ganze Inseln von Waldbränden bedroht werden und in Süditalien enorme Hitze für Stromausfälle sorgt, wird Italiens Norden von heftigen Stürmen heimgesucht. Sintflutartiger Regen, Sturmböen und enorm große Hagelkörnen beschädigen Häuser, Straßen, Ernten und kosteten auch schon Menschenleben. Zu einem Beinahe-Unglück kam es zudem, als eine Boeing in einen der Stürme flog.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag. Nach Repubblica-Angaben startete die Boeing 767-300 der Delta-Airlines vom Flughafen Malpensa in Mailand ab. Das Ziel: New York. Trotz heftiger Unwetter startete die Maschine mit nur wenigen Minuten Verspätung. Doch schon kurz nach dem Start geriet das Flugzeug in heftige Turbulenzen.

Italien-Flugzeug gerät in Hagel-Sturm: Heftige Schäden erzwingen Notlandung

Laut dem Aviation Herald prasselte extremer Hagel auf das Flugzeug ein und beschädigte die Maschine schwer. Fotos zeugen von den heftigen Folgen. Beide Flügel sind schwer beschädigt und haben Löcher. Zudem sind die Cockpit-Fenster eingedrückt - ein Sprung zieht sich quer durch das Spezialglas. Das auffälligste Bild ist jedoch das der Nasenspitze der Boeing. Diese ist komplett abgebrochen. Stattdessen klafft ein großes schwarzes Loch an der Front der Maschine.

Das Gewitter und die enormen Schäden zwangen die Piloten schließlich zu einer Reaktion. Sie erklärten den Luftnotfall, brachen ihren Flug nach New York ab und drehten in Richtung Rom ab, wo man auf dem Flughafen Fiumicino notlandete. Hier landete man laut Spiegel 65 Minuten nach dem Start in Mailand.

Italien-Flugzeug flog wohl mitten in Sturm: Meteorologen wundern sich

Nun stellen Meteorologen in Italien große Fragen: Die Experten des Schweizer Unternehmens Meteomatics haben den Vorfall laut Repubblica in einem Dossier rekonstruiert. Darin wird klar: Der schwere Sturm westlich des Mailänder Flughafens war schon vor dem Start der Maschine ausgebrochen. Während die Häufigkeit der Blitze zunimmt und die Hagelkörner demnach eine Größe von fünf Zentimetern erreichen, positioniert sich die Boeing gerade auf der Startbahn.

Als das Flugzeug dann um 12.50 Uhr startet, fliegt es dem Dossier nach genau auf den Sturm zu und durchquert demnach „tatsächlich das Herz des Sturms“ - auf einer Höhe von 20.000 Fuß. Erst dann dreht das Flugzeug demnach in Richtung Süden ab und wird von Hagelkörnern mit einem Durchmesser von mittlerweile vier Zentimetern getroffen.

Warum die Piloten und die Flugsicherung den Start und besonders den Flug ins Auge des Sturms nicht verhinderten, muss jetzt noch geklärt werden.